České Budějovice – Hodně exotického soupeře přiveze domů na jih Čech bývalý hokejista Motoru Josef Rezek (26 let). V roli asistenta trenéra povede v pondělí v Budvar aréně reprezentační výběr Austrálie do dvaceti let v přátelském utkání proti juniorům DDM České Budějovice. Začátek zajímavého duelu je v 17.30.