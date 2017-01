České Budějovice – Po měsíci se zase vrátil domů. Gólman hokejistů ČEZ Motoru Petr Kváča (19 let) má za sebou životní zážitek, kterým byla účast na mistrovství světa hráčů do dvaceti let v Kanadě. A to i přesto, že do hry ani jednou nezasáhl. Nyní se ale již naplno zapojil do přípravy svého klubu, který čeká ve středu atraktivní duel se Slavií Praha (17.30).