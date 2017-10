Kam za zábavou a poznáním na Českobudějovicku

České Budějovice - Kam se můžete vypravit za zábavou i poučením na Českobudějovicku.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Pátek 13. října 2017



KINA

Lišov, Kino Svět

Nejsledovanější 20



Hluboká nad Vltavou

Který je ten pravý? 19



Trhové Sviny

8 hlav šílenství 19.30



České Budějovice

Kino Kotva, Lidická tř.

Alibi na míru 17.30

Sněhulák 20



DIVADLA

Jihočeské divadlo

Shakespeare v Hollywoodu; komedie 19



POŘADY

Nám. Přemysla Otakara II.

Švestkové trhy (do 14. října) – představují se prodejci českých výrobků, řemeslníci,

nechybějí ani dobroty ze švestek

V pátek 13. října od 15 do 17 h zahrají Kameňáci, trhy se konají vždy od 9 do 17 h



Nové Hrady

Kulturně-spolkový dům

Návštěvní den u Miloslava Šimka/ komponovaný pořad ze scének, písniček a povídek 19.30



Týn nad Vltavou

MDK Sokolovna

Projekt Listování s Robertem Fulghumem, který uvede svou novou knihu Opravář osudů,

účastníci budou svědky divadelního představení z knihy Co jsem to proboha udělal,

diskuse, prodej knih, autogramiáda, vstupné 80 Kč, začátek v 17 h



Sobota 14. října 2017



KD Ločenice

DJ JIMI, after party show, vstupné 50 Kč od 20 h



Temelín

Rockový koncert

Zahrají kapely Krypton z Protivína, Witch Hammer z Jablůnkova, Orient rock, legendární bigbítová

kapela z Prahy, zvou pořádající kapela Votom a TJ Slavoj Temelín, začátek ve 20 h



České Budějovice

DK Metropol, společenský sál

Tradiční burza sběratelů, začátek v 7 h



Hluboká nad Vltavou

Galerie Knížecí dvůr

Výstava děl kmenových autorů galerie, vernisáž v 15 h,

společné setkání, které se koná v rámci akce Dny otevřených ateliérů