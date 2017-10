Advent jinak: kluziště v kruhu a tématické dny

České Budějovice – Po pěti letech, kdy zajišťovala podobu Budějovického adventu brněnská agentura RK Invest, se ujímá příprav náměstí českobudějovická známá firma Art4promotion.

Minulostí je už podoba Budějovického adventu, jak ho známe. Na pět let se bude kluziště, pódium a trhy soustředit kolem Samsonovy kašny.Foto: Archiv Art4promotion

Ti se jako jediní přihlásili do výběrového řízení. Podle zadání radnice bylo potřeba umístit do prostoru náměstí Přemysla Otakara II. kluziště, město chtělo také zachovat tradici vánočních trhů. O advent se bude agentura starat pět let.



Heslo nového Budějovického adventu zní „Ochutnejte kouzlo Vánoc“.



Jednatel společnosti Rudolf Střítecký prozradil: „Změnili jsme koncept a uspořádání s důrazem na vytvoření atmosféry.“ Uspořádání na českobudějovickém náměstí bude poprvé do kruhu. Středobodem se stane Samsonova kašna, která byla podle organizátorů dříve upozaděná. Rudolf Střítecký uvedl, že plocha kluziště bude velká necelých 800 m2. Ujišťuje však, že místo na stánky určitě bude. „Snažíme se o co nejpestřejší sortiment,“ říká jednatel firmy. Část stánků bude evokovat vánoční perník, některé budou mít bílé „zasněžené“ střechy. Koncepce uspořádání utvoří vánoční městečko. Po Štědrém dni do Tří králů se část stánků zredukuje.



Změny se podle organizátorů budou dít postupně v době pěti let. „Všechno to najednou nepůjde,“ povzdechl si Rudolf Střítecký.



Rozsvícení vánočního stromečku můžeme čekat tradičně na začátku prosince. Pokud jde o trhy, jedná se nyní o otevření o týden dříve, než začne advent. Letos bude totiž krátký. Stromek ozdobí náměstí na standardním místě, kde stál doposud.



Kulturní program je již z 90 procent hotový, nabídka pokryje všechny žánry. Ze známých jmen pak uslyšíte například Martina Chodúra, Pavla Caltu, Martinu Pártlovou či Robbie Williams Revival. David Kovařík z produkčního týmu láká: „Čekat můžete výrazně více tradičního vánočního programu, než v minulých letech.“ Bude rozdělen do tematických dnů. Například se uskuteční folkové úterky či soboty zaměřené na děti, neděle bude patřit vánočnímu koledování. Budějičtí se mohou na náměstí také lecčemu naučit. Čeká vás kuchařský workshop s Fine Food Academy či tančení s taneční skupinou NG Dance Crew. Pódium bude zakomponováno doprostřed strany náměstí s radnicí.