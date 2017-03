ANKETA: Jak si spoříte na důchod?

Adéla Rytychová

Markvartice, 26 let

Na důchod nespořím nijak. Chci se finančně zajistit spíše jinak. Třeba živností nebo pronájmem nemovitosti, protože nevím, co bude za 10 let, natož za čtyřicet. Kdoví, jestli nějaký důchod vůbec budeme mít.

Kateřina Štěrbová

Tábor, 29 let

Na důchod si nijak nespořím. Vzhledem k tomu, že do státní kasy platím odvody na důchodové pojištění, tak počítám, že se o mě jednou stát postará. Aspoň tedy myslím, že by měl.

Jan Turek

Prachatice, 35 let

Na důchod si nespořím. Vzhledem k tomu, jak se koruna hýbe a jak se její hodnota dokáže změnit během pěti let, o tom ani neuvažuji. Státní podpora v tomto není z mého pohledu až tak zajímavá.

Milan Vyhlídal

Kostelec n. Vlt., 39 let

Na důchod jsem si spořil víc než deset let, ale pak jsem to zrušil a naspořené peníze jsem vybral, protože jsem je v té době potřeboval. Nové spoření na důchod jsem si už nezaložil, zatím to neřeším.

Vanda Chvalová

Prachatice, 41 let

Mám penzijní spoření, na které si posílám pět set korun měsíčně a k tomu mám spořicí účet s dobou trvání do věku 68 let, jen doufám, že se toho dožiji. I když intenzitou mého smíchu se toho dožiji stoprocentně.

Lenka Pragerová

Jindřichův Hradec, 47 let

Mám důchodové připojištění, ještě to staré na 300 korun. Bohužel z nízkého platu to nejde. A já si stejně důchod neužiju, mám jít někdy skoro v sedmdesáti a to už snad budu mrtvá. Je to pesimistické, ale bohužel.

Olga Kortanová

Kostelec n. Vlt., 53 let

Na důchod si spořím už asi patnáct let, protože mě k tomu tenkrát přiměli v práci. A když už to mám založené, tak si spořím pravidelně dál po třech stokorunách měsíčně. Nemám zatím důvod to měnit.