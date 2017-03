ANO hrozí rozpadem krajské koalice

České Budějovice – Plní jeden předsezónní cíl za druhým. Hokejisté ČEZ Motoru vyhráli základní část první WSM ligy, s jedinou porážkou na kontě prošli i dvěma koly play off. To hlavní je ale teprve čeká. V extraligové baráži se pokusí prodrat mezi naši hokejovou elitu. „Dosud jsme jenom plnili povinnost, teď už bude role favorita na bedrech extraligových týmů," upozorňuje v rozhovoru generální manažer klubu Stanislav Bednařík. Do baráže vstoupí Jihočeši v úterý v Pardubicích (18).