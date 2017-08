Bagry už v budějovické Jírovcově ulici zahájily akci

České Budějovice - Stavba nového parkoviště ohlašuje velké změny na Pražském předměstí.

V Jírovcově ulici v Českých Budějovicích stavbaři zahájili v srpnu 2017 práce na záchytném parkovišti. Hotové má být do konce roku 2017. Parkoviště vzniká v prostoru bývalých kasáren jako součást projektu na rozšíření zón s placeným stáním ve městě.Foto: Deník / Edwin Otta

Bagry už se pustily do práce na rohu Jírovcovy a staré Nádražní ulice v Českých Budějovicích. Za necelých 17 milionů korun chce českobudějovická radnice vybudovat v Jírovcově ulici nové parkoviště. Má sloužit pro přespolní řidiče jako záchytné místo při plánovaném rozšíření zón s placeným stáním. Na velké části Pražského předměstí už by totiž od listopadu neměli přespolní řidiči parkovat.

Nová plocha pro automobily vznikne v prostoru bývalých kasáren. Bagry nyní likvidují staré betonové panely a dlažbu v areálu někdejšího vojenského autoparku. Podle náměstka primátora Františka Konečného vznikne v první etapě 185 míst, z toho 7 pro osoby s tělesným postižením. Do budoucna chce radnice parkoviště ještě rozšířit o další plochy.

Nové parkoviště v Jírovcově uliciv Českých Budějovicích by mělo být hotové ještě do konce roku. V ideálním případě do konce listopadu.

Podle náměstka primátora Petra Holického město zaplatí za nové parkoviště 16,7 milionu korun včetně DPH. Nevznikne ale pouze parkovací plocha, počítá sei s doprovodnými stavbami.

„Jedná se o zřízení parkovacích stání včetně přípravy pro závorový parkovací systém,“ přibližuje investici Petr Holický a připojuje, že součástí akce je napříkladi napojení na sousední komunikace, zastávky pro budoucí linku MHD včetně přístřešku pro cestující a rozsáhlé terénní úpravy včetně výsadbu stromů a keřů.

Stanoviště MHD by mělo poskytnout i nutné zázemí pro řidiče vozů. Město totiž předpokládá, že v Jírovcově ulici bude konečná pro novou linku, která spojí záchytné parkoviště s centrem města a například i s dalším záchytným parkovištěm u Dynama. Pro MHD tady vznikne i automat na jízdenky nebo elektronický označník zastávky s digitální informační tabulí.

Současné práce, kdy se odstraňují staré vozovky v areálu bývalých kasáren v Jírovcově ulici, jsou ale jen přípravné. A provádí se pro město jako zvláštní zakázka. Samotná stavba parkoviště začne pravděpodobně v září. Do konce srpna totiž běží odvolací lhůty v rámci výběrového řízení. Podle náměstka primátora Petra Holického by stavba záchytného parkoviště měla skončit do 90 dnů od předání staveniště. V ideálním případě tedy na konci listopadu.

V listopadu chce město podle náměstka primátora Františka Konečného také spustit projekt rozšíření parkovacích zón na Pražském předměstí a zároveň zahájit provoz zmíněné nové linky MHD. „Omezený provoz midibusů začne na trase mezi parkovištěm Jírovcova a náměstím Přemysla Otakara II. v listopadu 2017,“ říká František Konečný s tím, že příští rok by měly obsluhu linky převzít elektrobusy. Termíny jsou ale závislé ještě na průběhu výběrových řízení a na získání všech potřebných povolení.