Bárováčci slaví šedesátku

České Budějovice - Pořádně rušno bylo v uplynulých dnech na Základní a Mateřské škole J. Š. Baara v Českých Budějovicích.

Šedesáté výročí vzniku slaví letos Dětský folklorní soubor Bárováček, který funguje při Základní a Mateřské škole J. Š. Baara v Českých Budějovicích. Na fotce jsou kromě dětí i poslední dvě vedoucí souboru. Libuše Fošumová (vpravo) a Lenka Skleničková (vlFoto: archiv Lenky Skleničkové

Na nohou byla doslova celá škola. Doladit bylo totiž třeba detaily na 10. reprezentační ples školy. Ten se konal v pátek 17. února.

Letošní ples byl výjimečný. Stal se zároveň oslavou Dětského folklorního souboru Bárováček, který funguje při Základní a Mateřské škole J. Š. Baara už 60 let.

Dvanáct měsíců plných výročních akcí tak členové souboru zahájili právě na plese. A že se bylo opravdu na co se dívat. Na pódiu se totiž představily snad všechny generace Bárováčku.

„Na oslavu jsme sezvali bývalé tanečníky, zpěváky a muzikanty. A ti měli svůj vlastní vstup s jejich vedoucí Libuší Fošumovou," nastínila současná vedoucí folklorního souboru Lenka Skleničková program plesu. Její maminka Libuše Fošumová, která byla vedoucí souboru v letech 1987 až 2005, doplnila, že ona sama byla překvapená, kolik bývalých členů projevilo zájem na pátečním plese vystoupit.

„Oslovila jsem jich jen pár, oni se mezi sebou kontaktovali navzájem, takže je jich nakonec ještě jednou tolik, než jsem původně zamýšlela," neskrývala Libuše Fošumová nadšení a pokračovala: „Při zkouškách jsme se do třídy ani nevešli. Všichni tancovali s takovou chutí a zájmem. Choreografii si vybavili hned po pár taktech, až to vypadalo, že si to zkoušeli před čtrnácti dny. Přitom jsme se viděli naposledy před deseti lety."

Kromě bývalých členů souboru na plese jako host vystoupil také Folklorní soubor Furiant a Dětský folklorní soubor Písečánek. Nechyběli ani nejmenší členové Bárováčku. Ti se tu představili s novým pásmem nazvaným Masopust.

„Vracíme se v něm ke zvykům a tradicím. Pásmo máme poskládané z písniček, říkanek, tanců a dovádění. Budeme tam mít masku medvěda, židy, bábu, šaška," vyprávěla Lenka Skleničková. Dodala, že cédéčko k tomuto pásmu natočili s dětmi už v listopadu, premiérově ale zazní až na dnešním plese.

„Kromě cédéčka ale naše kulaté výročí připomínáme i jinými způsoby. Máme třeba různé upomínkové předměty jako trička, odznaky, hotové jsou i nové propagační stojany, udělali jsme almanach," vyjmenovávala Lenka Skleničková jen některé z dalších věcí, které mají připomínat šedesát let od vzniku známého českobudějovického folklorního souboru.

Ten původně fungoval jako dívčí skupina, chlapci vstoupili do souboru až o rok později. První vedoucí byla Jiřina Štochlová, která soubor vedla třicet let. Poté ji vystřídala Libuše Fošumová, „vládnoucí žezlo" v roce 2005 převzala její dcera Lenka Skleničková.

Za šedesátiletou existenci sboru nahráli členové Bárováčku nespočet cédéček, účinkovali na folklorních festivalech v Třeboni, Milevsku či Holašovicích, vítali na radnici delegace z Kanárských ostrovů, děvčata zde pravidelně vystupovala s pásmem Kolíbka při vítání občánků nebo vystupovali v Kongresovém centru OSN ve Vídni. S pásmem Pastva vyhrály děti z Malého Bárováčku v roce 2011 Krajskou přehlídku dětských folklorních souborů.