Běžkaři se prohánějí i těsně za městem

Českobudějovicko – Milov᠆níkům zimních sportů po letech přeje počasí. Třebaže sněhová pokrývka ještě není ideální, kdekdo nevydržel a vyrazil alespoň na chvilku na běžky.

Ilustrační foto. Foto: Deník/ Karel Janeček

Jde to i kousek za městem, lidé si například prošlapávají stopy na polích a loukách u Českých Budějovic. „Byli jsme s manželem na běžkách v sobotu, jen se tak trochu projet po okolí,a bylo to úžasný, tento týden chceme zase, pokud vydrží sníh," říká Jitka Kohlová z Lineckého předměstí.

S plány na další výlety by nemusela zamávat ani mírná obleva. Podle aktuální předpovědi pro jižní Čechy se sice má teplota v pátek přes den pohybovat mírně nad nulou, už během dne se ale bude postupně ochlazovat a přijdou i další sněhové přeháňky.



Počasí by mělo svědčit i technicky upravovaným stopám v Novohradských horách. V okolí Hojné Vody jsou podle Luboše Šulisty, jenž má údržbu tratí na starosti, všechny okruhy protažené. Improvizovat naopak musí ti, kdo se chtějí projet u Kleti. Na úbočí zatím není sněhu dost na to, aby tu mohly vzniknout dokonalé stopy. Na cestách mnohde stále vyčnívají kameny, a proto zatím nelze trasy strojově upravit.



Zatím jen malý dětský vlek je s ohledem na slabou vrstvu sněhu v provozu na sjezdovce v Dubičném. Jezdí od 9 do 16.30 h, jízdné na dopoledne či odpoledne vyjde na padesátikorunu.