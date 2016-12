Bitva o most trvala čtyři hodiny

České Budějovice - Řeku Vltavu by mohl v ulici L. B. Schneidera v Českých Budějovicích překlenout za pár let nový most. Město má nyní v územním plánu lávku pro pěší a cyklisty. V pondělí ale zastupitelé rozhodli o tom, že město by tu chtělo raději most i pro automobilovou dopravu a započali proces změny územního plánu. Debata trvala bezmála čtyři hodiny a účastnili se jí i občané bydlící v lokalitě u nemocnice.

Českobudějovická radnice. Ilustrační foto.Foto: Deník/Jana Klomfarová

Podle předkladatele Petra Podholy má změna územního plánu umožnit kratší napojení na silnici od Českého Krumlova, rozmělnit dopravu v jižní části města a částečně ulevit Lidické třídě nebo ulici Boženy Němcové. Občané, kteří dorazili na zastupitelstvo, ale v drtivé většině most odmítli.

Most získal jen těsnou většinu

Zhoršení životního prostředí, větší provoz kolem mateřských školek a základní školy a zavlečení automobilové dopravy do dosud klidné rezidenční čtvrti. Toho se bojí někteří obyvatelé ulice L. B. Schneidera u nemocnice a přilehlých lokalit. V pondělí přišli apelovat na zastupitele, aby neschvalovali změnu územního plánu. Ta by měla z lávky pro pěší a cyklisty, která je dnes v územním plánu zanesena, udělat plnohodnotný most i pro automobilovou dopravu.

Podle náměstka primátora Františka Konečného by ale nový most mohl dopravě ve městě významně pomoci. „Je to jedna z pěti nejdůležitějších staveb pro Budějovice," uvedl František Konečný při jednání zastupitelstva a mimo jiné jmenoval mezi prioritními stavbami i dálnici D3 nebo jižní a severní spojku a jižní tangentu.

Právě dotvoření základního dopravního skeletu města má nový most přes Vltavu posloužit. Zároveň by mohl zjednodušit cestu pro kamionovou dopravu do areálu papíren, kde se chystají nové investice, podle informací Deníku především do skladovacích kapacit.

I zastupitelé z koalice (kterou v Českých Budějovicích tvoří ANO, ČSSD, KDU-ČSL a ODS) ale měli o chystané změně územního plánu své pochyby, a proto jich několik záměr nepodpořilo. Poukázali přitom třeba na to, že most přes Vltavu už v územním plánu je, jen pár set metrů proti proudu řeky Vltavy a ústí do Papírenské ulice. Zatím ale ani jedna stavba nestojí. Podle Františka Konečného by most v ulici L. B. Schneidera mohl vzniknout nejdříve v letech 2021 2023. Potřebné hlasy ale koalici dodali nezařazení zastupitelé. Nakonec tedy první ze tří kroků nutných pro změnu územního plánu podpořilo 24 zastupitelů, minimum bylo 23.

Kritici radnice ale poukázali třeba i na to, že se málo snaží podporovat alternativní způsoby dopravy, které by městu pomohly zmírnit automobilové zatížení. Odpůrci mostu také hodlají iniciovat petiční akci proti plánům radnice.