Boj o rumové aroma je nafouknutý nesmysl, říká Josef Nejedlý

Jindřichův Hradec - Médii se v posledních dnech jako vítr prohnala poplašná zpráva o tom, že se Evropská unie může chystat zakázat výrobu tradičního českého rumu.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Lenka Novotná

Pouhé desetiny procenta ve výčtu složek, ze kterých sestává tradiční český rum, tvoří látka zvaná ethylester kyseliny mravenčí (zvaná také mravenčan ethylnatý), prostěji řečeno rumové aroma, přísada, která lihovině dodává její typické aroma. V posledních dnech začala kolovat zpráva o tom, že dle analýzy Evropského úřadu pro bezpečnost potravin by tato zmíněná látka mohla být karcinogenní. Celou věc má nyní řešit Evropská komise. Ta by údajně mohla používání ingredience ve výrobě zcela zakázat.



„Rum splňuje veškeré předpisy a normy, kontroluje ho Česká potravinářská inspekce. Zpráva o možném zákazu mravenčanu ethylnatého je nafouknutý nesmysl. Této látky je v rumu velmi, velmi zanedbatelné množství. Je to, jako by člověk do Vajgaru nalil litr vodky a potom šel strašit rybáře, že budou mít ryby namol,“ komentuje Josef Nejedlý, ředitel společnosti Fruko-Schulz.



Podle jeho slov Unie výrobců a dovozců lihovin ČR jedná s potravinářskou komorou a s ministerstvem zemědělství a má v plánu se proti Evropské unii ohradit. „Osobně si to vysvětluji tak, že se někomu asi nelíbí, že tady čtvrtinu spotřeby alkoholu tvoří tuzemský rum. Rozhodně nehrozí, že by se výroba rumu zakázala – funguje už sto let a nikdy na ní nikomu nic nevadilo,“ vysvětluje Josef Nejedlý a dodává, že zpráva samotná výrobce lihovin poškozuje.



„Laik, který si takový článek přečte, si potom myslí, že pokud bude pít rum, bude z toho mít rakovinu. To je hloupost. Poškozují nás už jen fotografie našeho rumu u těchto článků. Nikdy jsme žádný závadný rum nevyrobili. To by se za chvíli dal zakázat prodej poloviny potravin. Samozřejmě, že vědci mají čím dál lepší a citlivější přístroje a složení zkoumají, ale znovu opakuji, jedná se o natolik zanedbatelné množství látky, že to organismus v žádném případě neohrozí,“ uzavírá.