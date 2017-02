Bude na platy řidičů? Kraj snad na oplátku dostane víc na silnice

České Budějovice – Na 66 milionů korun ročně přijde Jihočeský kraj navýšení mezd řidičů veřejné autobusové dopravy. Podle vládního nařízení vzrostla mzda řidičů na 98,10 Kč za hodinu. Také zástupci našeho kraje jsou toho názoru, že tento nárůst by měla dofinancovat vláda. Ta ale v pondělí přerušila jednánís hejtmankami a hejtmany o příspěvku na opravy silnic druhých a třetích tříd krajů a mzdách řidičů.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„Zklamalo mě, že vláda nebyla schopna schválit návrh, aby kraje dostaly 1,5 miliardy, které chtěl uvolnit ministr financí Andrej Babiš z rozpočtové rezervy na opravy silnic druhé a třetí třídy, což by krajům ulehčilo dát peníze dopravcům na platy řidičů,“ uvedla šéfka Asociace krajů Jana Vildumetzová.

„Prvotní návrh na dvě miliardy do silnic vládav pondělí přislíbila navýšito další dvě z prostředků vlády a z dalších zdrojů,“ vysvětlila po jednání v Praze první náměstkyně jihočeského hejtmana Lucie Kozlová. Rozhodnout by měli ministři příští týden. Dojde-li ke schválení tohoto návrhu, budou se čtyři miliardy rozdělovat poměrově dle délky komunikací jednotlivých krajů. „Je to kompenzace za navýšení mezd řidičů, které v našem kraji představují 66 milionů korun ročně,“ dodala vicehejtmanka. Jihočeský kraj ses 5445 km silnic druhých a třetích tříd řadí hned za Středočeský kraj a tato délka představuje 11,18 % republikové dvojkové a trojkové sítě. „Na silnice jsme měli původně dostat necelých 224 milionů korun, takže pokud vláda čtyřmiliardový návrh schválí, znamená to pro nás skoro448 milionů,“ je spokojenás očekávaným řešením Lucie Kozlová.

„Budu rád, když to takhle dopadne,“ komentoval generální ředitel společnosti ČSAD Autobusy České Budějovice Vladimír Homola. „Jižní Čechy jsou regionems nejlepší veřejnou dopravou, s nejkvalitnějším vozovým parkem, a je v zájmu Jihočeského kraje současný standard udržet,“ je si Vladimír Homola jist, že kraj firmě bez průtahů finanční prostředky pro šoféry poskytne. „Řidičům jsme vyplatili lednové mzdy navýšené o 38 %, byť bez prémií. Ty doplatíme v březnu a jsme na 40 %. Vloni měli s přesčasy průměrný plat24 000 korun.“

„Všechny nároky jihočeských dopravců na navýšení mzdových prostředků budou krajem uspokojeny,“ ujišťuje Lucie Kozlová.