Budějčáky těší nové lavičky. Jen víc, říkají

České Budějovice - Už nějaký čas se budějovičtí mohou usadit na nových lavičkách, které vyrostly na pravém břehu Vltavy za zimním stadionem.

Hoši zrovna čekali na trénink našich Motoráků. Vpravo Dominik Čejka s kamarádem Michalem Uhrem.Foto: Deník/ Anna Zemanová

Kdo za tím stojí?



S nápadem usazení nových laviček přišla Irena Šefčíková z občanského sdružení Domovina za živé město: „To místo se mi líbilo hned. Škoda, že tady nejsou lavičky, řekla jsem jsi. Podala jsem tedy návrh na magistrát na správu veřejných statků (SVS). Bylo to minulý rok v říjnu.“ Irena Šefčíková poté nabídla příslušným úředníkům SVS, zda by se na místo, kde by lavičky mohly být, šli podívat s ní. A oni šli.



V červnu tohoto roku přišel email, že lavičky jsou schválené. „Měla jsem takovou radost. Dokonce jsme měli možnost je i společně vybírat,“ nadšeně vzpomíná Irena Šefčíková. Důležité prý bylo, aby lavičky byly „vandalsichr“. Bytelné a zároveň vkusné. Podle náměstka primátora, Petra Podholy, stály lavičky 21 220 korun bez DPH a byly zabetonované do země tak, aby je nikdo nevyvrátil. „My jsme neskutečně vděční, že nám město takhle vyšlo vstříc,“ říká iniciátorka projektu.



Odezva prý přišla záhy. Po usazení pěti laviček dostala magistrátní úřednice Irena Čížková, která se pro myšlenku nových laviček nadchla, děkovný e-mail za celou rodinu od mladé paní z Českých Budějovic. „V něm mladá maminka psala, že celá rodina jsou cyklisté, a že jsou velmi rádi, když na lavičkách mohou s dětmi setrvat a odpočinout si. V e-mailu také děkovala městu, že se o cyklisty stará,“ vypráví Irena Šefčíková, kterou přeposlaný e-mail z magistrátu tolik potěšil.



Na reakce jsme se zeptali i my. Jaroslav Mikát z Českých Budějovic právě přecházející most od zimního stadionu, byl novými lavičkami potěšen: „Je to krásná věc, dát lavičky do parku. Kde si ty lidi mají sednout a odpočívat? Vždyť je to u řeky nádherný. Jenom víc.“ Hoši právě sedící na lavičkách byli stejného názoru. „Je to moc dobrej nápad, protože jak je tady ten most, tak se na to výborně kouká. Jsou tady stromy, je to velmi příjemné. Lidé si tu sednou a koukají na vodu. Krásné místo na posezení,“ podělil se Dominik Čejka, který právě čekal na trénink našich Motoráků se svým kamarádem Michalem Uhrem: „Krásné lavičky, výhled na vodu, super.“



Pro Irenu Šefčíkovou jsou reakce odměnou: „Ten člověk musí cítit odezvu a radost ostatních, a když vidím radost těch, co zareagovali na lavičky, tak to je opravdu pohlazení na duši.“ Podle ní je veřejné prostranství rozšířený obývák: „Doma to chceme mít hezké. Když vyjdeme ven, tak chceme být také v pěkném prostředí. Všichni hledáme to, kde je nám dobře. A když nám je někde velmi dobře, tak si tam posedíme a rádi setrváme. O to jde.“ S nápadem na vylepšení veřejného prostranství můžete přijít i vy. Třeba budete mít také štěstí.