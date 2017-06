Budějovice chtějí nové divadlo i bazény

České Budějovice – Strategický plán krajského města má určit priority pro období příštích deseti let.

Českobudějovická radnice. Ilustrační foto.Foto: Deník/Jana Klomfarová

Tři prioritní oblasti stanovuje pro Budějovice navržený strategický plán. Jsou to podpora podnikání, včetně zajištění dostatku zaměstnanců pro podniky, mobilita – tedy řešení dopravy a zvýšení atraktivity města, třeba pokud se týká volnočasových aktivit.

Nové divadlo na Mariánském náměstí, vodní svět naplněný atrakcemi pro plavce nebo sportovní hala. To jsou některé z projektů obsažených ve Strategickém plánu města České Budějovice 2017 – 2027. Zahrnuje hlavní cíle, které si pro příštích deset let vytkla radnice.



Plán se připravuje od září loňského roku, ještě letos má začít jeho postupná realizace. Podle primátora Jiřího Svobody byly stanoveny tři oblasti jako hlavní pro budoucí rozvoj města – zlepšení podnikatelského prostředí, mobilita a atraktivita města. Sem patří například zmíněný návrh na stavbu nového divadla.



Ředitel Jihočeského divadla Lukáš Průdek by nový objekt uvítal, třeba kvůli zvětšení kapacity hlediště nebo orchestřiště pro „velké“ opery.



Nejen stavět chtějí v příštích deseti letech České Budějovice. K prioritám, které stanovuje strategický plán města, patří třeba rozvoj podnikatelského prostředí. Zastupitelé jednali o strategickém plánu na posledním zasedání tento týden ale nezněl jen souhlas a pochvaly.



Například opoziční zastupitel Ivo Moravec se podivil, proč se má prodloužit o dva měsíce schválení strategického plánu města. Poukázal na to, že se do zpracování aktivně zapojilo od podzimu na 130 lidí, z velké části zástupců různých spolků a zájmových organizací a další veřejnosti. A najednou, když se má vypracovaný plán schválit, prodlužuje se termín o dva měsíce. A upozornil, že se může stát, že v Budějovicích už nikdo nebude mít chuť s městem na čemkoliv spolupracovat.

Podle primátora Jiřího Svobody ale o posunutí termínu schválení požádali někteří zastupitelé, kteří ještě chtějí návrh prostudovat a případně o něm ještě diskutovat. Přihlásil se k tomu například klub ODS. Jeho zástupce v radě města Michal Šebek konstatoval, že se jedná třeba o divadlo na Mariánském náměstí (záměr jeho stavby je ve strategickém plánu zanesen). „Je otázka jestli tam chceme nebo nechceme stavět a co tam chceme stavět,“ zmínil k tomu Michal Šebek a dodal, že klub to chápe jako odpovědnost za chod města. K problému divadla například zastupitelka Eliška Richterová upozornila, že nedávno se velké prostředky vložily do toho současného a jestli město bude na všechny investice obsažené ve strategickém plánu (například i nová sportovní hala) mít dostatek financí.



Strategický plán ale neřeší jen investice. Doporučuje třeba i lákání nových pracovních sil, a to i ze vzdálenějších oblastí České republiky či ze zahraničí.



Klíčový dokument by zastupitelé měli schvalovat po prázdninách na svém zářijovém zasedání. A na některých místech bude dokument zajímavý nejen věcně, ale i z hlediska použitého jazyka. Mimo jiné se lze dočíst, že: "Důvodem zpracování strategického plánu je jeho realizace. Opatření a projekty se postupně připravují, uskutečňují a ve svém souhrnu, často za vzájemné provázanosti a spolupůsobení naplňují priority a cíle strategického plánu."