Budějovice žádají kraj o pomoc proti kamionům z Hrdějovic

České Budějovice – Plánované velké logistické centrum u Hrdějovic znepokojuje okolní obce, přes které by zřejmě vedla hlavní doprava.

Město České Budějovice se dokonce rozhodlo požádat kvůli projektuo pomoc Jihočeský kraj.



Podle primátora města Jiřího Svobody byla hrdějovickým zastupitelstvem schválena příslušná územní studie. Ale primátor si myslí, že nebylo dostatečně prověřeno, jaký by mohla mít stavba vliv na životní prostředí a pohodu obyvatel v okolí. Jak již Deník informoval, logistické centrum by mohlo postupně zabrat plochu až 16 hektarů. Město se proto obrátí na krajský úřad, aby prověřil vhodnost takového záměru z pohledu územního plánu.



Podle vedení Hrdějovic však územní plán obce záměr dovoluje.

Hned tři logistická centra, spojená případně s vědeckotechnickým parkem, by mohla vyrůst v blízkosti Českých Budějovic.



V Nemanicích už s logistickým centrem počítají zásady územního rozvoje kraje, centrum v Hůrách spojené s vědeckotechnickým parkem by mělo mít přímou návaznost na dálnici a další logistické centrum by mohlo vzniknout mezi Hrdějovicemi, Nemanicemi a Borkem. Posledně jmenovaný projekt, kde se počítá s provozem sedm dnů v týdnu a 24 hodin denně, znepokojuje ale okolní obce. Podle vedení Hrdějovic je však záměr v souladu s jejich územním plánem.



Podle Jiřího Svobody, primátora Českých Budějovic, by se však Hrdějovic dotkly negativní vlivy jen velmi málo. Například doprava by zřejmě směřovala k dálnici D3 přes České Budějovice nebo Borek. Město České Budějovice proto ve shodě s Borkem požádá Jihočeský kraj, aby prověřil vhodnost tří podobných center na relativně malém území.