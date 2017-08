Budějovice zasypaly třícentimetrové kroupy, bouřilo i v dalších částech

Jižní Čechy – V několika vlnách se přes jižní Čechy v neděli odpoledne přehnaly intenzivní bouřky s přívalovými srážkami a kroupami. Zhruba třícentimetrové kusy ledu padaly hlavně na Českobudějovicku.

Přívalové srážky se na mnoho míst kraje přesunuly z podhůří Šumavy. Gustav Sysel z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích upřesnil, že silné deště zasáhly Českobudějovicko, Prachaticko a Strakonicko, potom postupovaly dále k východu směrem na Pelhřimov, Tábor nebo Jindřichův Hradec.



„Srážky jsou hodně intenzivní, jen za odpoledne napršelo v Českých Budějovicích 40 litrů vody na metr čtvereční. A další bouřka se na město žene,“ řekl v neděli po 16. hodině Gustav Sysel. Doplnil, že intenzivní srážky doprovázené bouřkami a krupobitím by měly ustávat ve druhé polovině noci na pondělí.



Čtenáři Deníku v některých částech Budějovic a sousedních obcích, například Suchém Vrbném, Starých Hodějovicích nebo Srubci, vyfotografovali kroupy veliké téměř jako golfové míčky.

Bouřky s deštěm potrápily i cestující. Kvůli sesunuté hlíně na trati totiž vykolejil vlak v Nišovicích u Volyně na Strakonicku. Nikdo se ale naštěstí nezranil.



V dalších dnech už si ovšem podle Gustava Sysla užijeme lepšího počasí. Až do středy by mělo být spíše polojasno beze srážek, v pondělí se mohou ještě vyskytnout přeháňky v oblasti Šumavy. Teploty se budou v pondělí a úterý pohybovat v rozmezí 23 až 26 stupňů, ve středu vyšplhají až ke třicítce. Od čtvrtka se mírně ochladí a měli bychom znovu počítat s přeháňkami nebo bouřkami.



Své snímky z nedělního bouření nám můžete zasílat i vy, a to na adresu redakce.ceskobudejovicky@denik.cz. Za poslané snímky děkujeme.