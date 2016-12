Budějovické trhy hledají nová pravidla

České Budějovice - Co zachovat ze současných adventních trhů na českobudějovickém náměstí a jak je případně změnit? To je otázka, kterou řeší radnice jihočeské metropole. Mezi náměty, o kterých se debatuje, patří prodloužení programu na náměstí přes konec roku. Nová podoba trhů se řeší v souvislosti s tím, že nynějšímu provozovateli končí smlouva.

Adventní trhy na náměstí Přemysla Otakara II. Ilustrační fotoFoto: Deník/Edwin Otta

Prodloužení adventních trhů přes konec roku, zachování kluziště jako standardní součásti programu a vstřícný postoj z hlediska výše nájmu pro provozovatele akce. To navrhla vedení Českých Budějovic komise pro cestovní ruch. V současnosti se totiž jedná o podmínkách, za kterých budou pokračovat adventní trhy na náměstí. Nynějšímu provozovateli končí letos smlouva.

Podle Petra Šaldy, generálního manažera Grandhotelu Zvon, by prodloužení trhů bylo pro město přínosem stejně jako je jím kluziště. „Trhy přinesly oživení centra města," říká Petr Šalda a připojuje, že například tržby Grandhotelu Zvon z gastronomie stouply díky akci v adventním čase za poslední roky o 50 % a zvýšil se v řádu desítek procent i počet ubytovaných hostů. „Turisté se na program hodně ptají," zdůrazňuje Petr Šalda a dodává, že když se člověk může rozhodnout mezi víkendem v Linci nebo Pasově, nebude jezdit do Českých Budějovic, když by v nich nebyly vánoční akce. A generální manažer známého hotelu připojuje, že i prodloužení programu přes Silvestra by turisté uvítali. Jako dobré zpestření pak Petr Šalda hodnotí také kluziště.

Zkušenosti s adventními trhy po celé republice i v zahraničí má průvodkyně Alexandra Kloboučníková. Prodloužení budějovických trhů přes konec roku by podpořila. „Na Silvestra přijíždí hodně turistů a je těžké najít pro ně v tomto období zajímavý program.

Z adventního programu v Českých Budějovicích pak průvodkyně zvlášť vyzdvihuje Vánoce v Panské uličce, které by i rozšířila. „Je to něco tradičního a je to moc pěkné," říká Alexandra Kloboučníková s tím, že jde o akci, na kterou jezdí cíleně i turisté, kde se pravidelně potkávají dlouholetí známí.

Podle náměstka primátora Jaromíra Talíře má podrobnější podmínky pro pořádání budoucích adventních trhů a souvisejících akcí projednat pracovní skupina ustavená radou města. Zatím se sešla jednou. Člen pracovní skupiny Michal Šebek by sám za sebe třeba pro prodloužení trhů byl, ale je podle něj nutné zvážit, jestli by lidé na 25. a 26. prosince do města přišli a dodává, že stánkaři z adventních trhů už na náměstí být nechtějí. Je tedy otázkou, jaký program na náměstí připravit na přelom roku, aby byl smysluplný.

Pro zachování kluziště by Michal Šebek jednoznačně byl a zdůrazňuje, že je jeho dlouhodobým zastáncem. Zároveň dodává, že podle jeho názoru by se mělo počítat s touto atrakcí dlouhodobě, ne ji objednávat rok od roku znovu. Z hlediska celkového přístupu města k trhům je Michal Šebek zastáncem toho, že město by si mělo podržet větší vliv i s tím důsledkem, že bude vkládat do akce nějaké peníze. Zároveň by ale pronájem náměstí soutěžil. V současnosti město prostor pronajímá provozovateli trhů zdarma, ale ten hradí veškeré energie nebo zajišťuje stánky.