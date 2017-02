Budějovický Budvar přiřadili k hotelu či papírnám

České Budějovice – Do společnosti hotelu Thermal či papíren ve Slovinsku se dostal Budějovický Budvar, n. p. Ve strategii vlastnické politiky státu byl zahrnut mezi podniky, ve kterých by stát mohl prodat své účasti.

Budějovický Budvar, n. p. Ilustrační foto.Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Vláda strategii jako dokument nepřijala. Náměstek ministra financí Ondřej Landa ale v médiích uvedl, že nevidí důvod, proč by měl stát vlastnit pivovar a vařit pivo. Stát je totiž podle Ondřeje Landy v nevýhodné pozici, protože jednak má co nejlépe hospodařit se svým majetkem, ale na druhou stranu se očekává, že bude mít větší ohled na společenský dopad své činnosti, než běžná obchodní korporace. Právě kvůli vyjádřením náměstka ministra financí požádal senátor Jiří Šesták, aby se problematice možné privatizace pivovaru věnovalo českobudějovické zastupitelstvo.

A výzva, aby se českobudějovické zastupitelstvo věnovalo možné privatizaci Budějovického Budvaru, n. p., zazněla na zastupitelstvu hned dvakrát.

Nejprve požádal senátor Jiří Šesták zastupitele, aby k problému přijali nějaké usnesení, s tím, že jde o významný podnik. A když se při jednání nic nedělo, zopakoval tuto výzvu k vedení města na závěr zasedání z opozičních lavic poslanec a zastupitel František Vácha.

„Je to důležitý podnik, vytváří obraz Českých Budějovic," zdůrazňuje ohledně pivovaru za opozici také Ivo Moravec a dodává, že na výzvu zastupitele teď bude muset vedení města reagovat do 30 dnů.

Podle primátora Jiřího Svobody zastupitelstvo nebo rada města o problematice možné privatizace Budvaru dosud nejednaly. „Tudíž nemají oficiální názor," uvedl k podnětu opozice Jiří Svoboda. Vzápětí ale připojil, že dle zákona o obcích zřejmě ani vedení města nemá žádnou kompetenci v této věci, protože pivovar patří státu. Budvar jako národní podnik zřizuje ministerstvo zemědělství, a tak kompetentní jsou ve věci případné privatizace vláda, ministerstvo zemědělství nebo ministerstvo financí.

Obě ministerstva se pro Deník vyjádřila v souladu s tím, že vláda strategii, kde se o možné privatizaci hovořilo, nepřijala. „Ministr Marian Jurečka zásadně odmítá jakoukoliv změnu současné vlastnické struktury Budvaru," uvedla za ministerstvo zemědělství tisková mluvčí Markéta Ježková. A že by ministerstvo financí uvažovalo o prodeji pivovaru popřel Filip Běhal z oddělení komunikace.

Úvahy o možné privatizaci Budějovického Budvaru, n. p., se ale objevují s železnou pravidelností už více než dvacet let. S obligátní otázkou: Proč by měl stát vařit pivo? Příklad z Bavorska však ukazuje, že taková věc není nemožná. „V Bavorsku patří státu pivovar Weihenstephan, nejstarší dodnes fungující pivovar na světě.," říká Tomáš Erlich, předseda Sdružení přátel piva (SPP) a dodává, že firma nejen vydělává Bavorsku peníze, ale také v Mnichově sponzoruje pivovarnickou univerzitu.

Podle Tomáše Erlicha není důvod dobře fungující jihočeský pivovar převádět do soukromých rukou. „Rozhodně jsme proti privatizaci Budvaru nebo odprodeji jeho ochranných známek," říká za SPP Tomáš Erlich a dodává, že i odprodej známek, o kterém se také několikrát uvažovalo, by podnik zásadně poškodil.

Budějovický Budvar byl založen v roce 1895 a nyní vyrábí přes 1,5 milionu hektolitrů piva ročně.