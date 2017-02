Budějovičtí chtějí novou podobu adventních trhů

České Budějovice - Líbivou podobu, pestřejší sortiment i bohatý kulturní program mají mít v příštích pěti letech adventní trhy na českobudějovickém náměstí. Podmínky, které bude muset nový provozovatel od letoška dodržet, zahrnují například i každoroční inovaci trhů. Dosavadnímu organizátorovi skončila smlouva.

Adventní trhy na náměstí Přemysla Otakara II. Ilustrační fotoFoto: Deník/Edwin Otta

Ideálního provozovatele tradiční akce by měla komise složená z uvolněných zastupitelů a úředníků radnice vybrat v nejbližších měsících. „Času není tolik, jak by se mohlo zdát. Pokud chceme, aby nový partner trhy vylepšil, musí mít čas na přípravu. Proto bychom rádi s vítězem soutěže už v červnu podepsali smlouvu," nastiňuje primátor Jiří Svoboda.

Nabídky zkušených agentur, jak by už letos v zimě mohly vypadat adventní trhy na náměstí, očekává budějovická radnice. Na aktuální pětileté období chce vybrat optimálního provozovatele dlouhodobé akce. A předem si klade základní podmínky.

„Budeme vyžadovat určité parametry služeb, ale třeba i pojištění na škodu či dodržení bezpečnosti návštěvníků," vybírá primátor Jiří Svoboda z rozsáhlého souboru hodnoticích kritérií. Budějovice by se měly přiblížit Praze či zahraničí.

Chybět by neměl ani tahák loňských trhů v podobě ledového kluziště. „Mělo by být vylepšené a zatímco samotné trhy skončí 23. prosince, bruslení s několika stánky občerstvení zůstane na náměstí až do 6. ledna," upřesňuje náměstek primátora František Konečný.

„To je určitě plus, nebýt možnosti zabruslit si s dětmi, asi bychom tentokrát cestu na náměstí úplně vynechali. Trhy už nás nelákají, stánkaři nabízejí každý rok to samé," hodnotí Ondřej Valenta ze sídliště Máj.

Právě sortiment zboží by měl také doznat změn. Například potraviny má prodávat jen 40 procent trhovců, chybět naopak nesmí typicky vánoční zboží jako ozdoby, svíčky, drobné dárky či řemeslné výrobky. Výběr jednotlivých prodejců stejně jako nájemné ve stáncích ale bude zcela v rukou pořadatele trhů. Jak dále vysvětlují budějovičtí radní, komisi bude při rozhodování o vítězi soutěže zajímat také výtvarné pojetí trhů, uspořádání jednotlivých prvků na náměstí či kreativní přístup. Důležitým hlediskem bude také kulturní program. „Měl by obsahovat rozmanité žánry, počítat s lokálními umělci i opravdovým tahákem, dát prostor vystoupením škol a souborů," přibližuje další představy radnice Jiří Svoboda.

Naopak jen částečný vliv bude mít při výběru cena, kterou uchazeč o pořádání trhů městu za službu vyčíslí. „Ta má sice váhu, ale ne rozhodující, aby nezvítězil nejlevnější uchazeč, který přitom nesplní další požadavky," vysvětluje primátor. Město počítá s tím, že na adventní trhy přispěje ročně maximálně dvěma miliony.