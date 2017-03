Budvar buduje most pro palety plné piva

České Budějovice (FOTOGALERIE) – Kostra technologického mostu kříží od uplynulého víkendu ve výšce 12 metrů nad vozovkou Kněžskodvorskou ulici.

Už příští rok začne tubus sloužit k přepravě hotového piva z výrobního areálu Budějovického Budvaru do logistického centra, které vzniká na protější straně ulice.



Dostat čtyři segmenty mostu, který ve výsledku měří 164 metrů, na připravené železobetonové věže a prefabrikované sloupy, nebyla žádná legrace. Akce vyžadovala na milimetry přesné manévry s obrovskými břemeny jak mezi jednotlivými objekty pivovaru tak nad Kněžskodvorkou ulicí. Jenom díl, který vede od sobotního dopoledne nad vozovkou, měří 43 m a váží 50 tun. Největší jeřáb dostupný v České republice s nosností 500 tun zahájil práci už v pátek a dokončil ji v neděli.



Než ale novým přemostěním profrčí první lahve se zlatavým mokem, uplyne ještě bezmála rok. První využití plánujeme v únoru roku 2018 s tím, že kompletně funkční bude v polovině roku 2018,“ naznačuje sládek Budějovického budvaru Adam Brož. To ale už po mostě bude každou hodinu proudit 162 palet. „Chronologicky vzato nejprve poputují prázdné lahve směrem do stáčíren a plné palety s lahvemi a plechovkami piva opačným směrem do plně automatizovaného skladu,“ vysvětluje Adam Brož. Jak dodává mluvčí podniku Petr Samec, pohybovat se budou zcela automaticky díky jednokolejnicové závěsné dráze se zavěšenými speciálními vozíky s vlastním pohonem.



„Bude to velice důležitá spojnice mezi dvěma areály pivovaru. Technologie výrazně odlehčí dopravě na Kněžskodvorské ulici, po které dosud musíme veškeré obaly a zboží převážet v nákladních autech,“ vyzdvihuje sládek význam celé konstrukce. V souvislosti s provozem pivovaru projede v současnosti zmíněnou ulicí sto kamionů denně. Zhruba polovina z nich právě díky unikátnímu mostu, ale také po výstavbě silničního mostu mezi oběma areály zmizí. „Kamiony, které přijíždějí vyložit obaly a odvážejí hotové pivo, budou do logistického areálu proudit i nadále, byť už ne v celé délce dosavadní trasy,“ doplňuje Adam Brož.



Vznikem moderního logistického centra si pivovar uvolní prostory pro novou stáčírnu lahví. „Areál je v současnosti jak výrobou tak logistikou přetížen a aby se pivovar mohl do budoucna rozvíjet, je potřeba logistické kapacity, jak přepravní tak skladové a expediční, posílit,“ zdůrazňuje sládek Budějovického Budvaru Adam Brož. Do budoucna se plánuje, že výstav pivovaru dosáhne hranice dvou milionů hektolitrů. Neobejde se ale bez řádově dvoumiliardové investice do svého rozvoje, jehož součástí je i právě budovaný most.