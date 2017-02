Budvar už začal hledat finalisty

České Budějovice – První krok má za sebou výběrové řízení na nového ředitele Budějovického Budvaru, n. p. Agentura Constellation již ukončila (ve středu) příjem přihlášek, ze kterých nyní vybere pro ministerstvo zemědělství maximálně deset nejlepších kandidátů. Podle tiskové mluvčí ministerstva Markéty Ježkové by měl být seznam hotov do šesti týdnů.

Ilustrační fotoFoto: Deník/ Edwin Otta

Pak vstoupí do hry komise, která si vybranou desítku pozve na pohovor. Uchazeči by přitom měli například nastínit i své představy rozvoje podniku. V komisi zasednou bývalý ředitel Budvaru Jiří Boček, Pavel Kysilka, bývalý viceguvernér České národní banky nebo prof. Karel Melzoch, rektor VŠCHT, Jan Procházka, předseda dozorčí rady Budvaru a Zdeněk Adamec, člen dozorčí rady pivovaru. „Komise doporučí až tři jména panu ministrovi, který z nich vybere ředitele,“ naznačila další postup Markéta Ježková.



Jiří Boček v on-line rozhovoru Deníku nedávno uvedl, že by si přál, aby nový ředitel pokračoval v tom, co se doposud učinilo pro vzestup pivovaru a co je připraveno pro jeho další rozvoj.

