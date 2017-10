"Česat" odjel na soutěž do Barcelony

České Budějovice – To, že patří českobudějovický vlasový mág Michal Moučka mezi špičku ve svém oboru, dokazuje nejen plný pracovní diář, ale také účast v několika kadeřnických soutěžích.

Českobudějovický kadeřník Michal Moučka.Foto: archiv Michala Moučky

Té zatím poslední se Michal Moučka účastnil v neděli 8. října, kdy ještě spolu s dalšími dvěma Čechy reprezentoval v Barceloně naši zemi na světové kadeřnické soutěži.

Úkol to přitom nebyl jednoduchý. V jeho kategorii – Partner Colorist – totiž o celkové prvenství bojovalo dalších 26 kadeřníků ze všech koutů světa. „Nejdříve jsem ale musel uspět na republikovém mistrovství,“ řekl více českobudějovický kadeřník. On sám jel do Barcelony obhájit fotku účesu, kterou musel do soutěže poslat už dříve. „Oni si modelku vyfotí před a po, přičemž vaším úkolem je co nejvíce se přiblížit té fotce, co jste tam poslal,“ vysvětloval Michal Moučka s tím, že ji musí nejen učesat, ale také nalíčit.

JAKO ROZLITÁ ROPA

„Časový limit jsou tři hodiny, přičemž všechno si musíme udělat sami, jen vlasy můžete mít předbarvené. Porotci pak hodnotí nejen to, jaká je čistota práce, ale jestli je i modelka čistá, jestli je pořádek na pracovním stole, jestli jste u toho ve stresu, celkový výsledek i to, jak jste se trefil do trendu, který byl požadovaný,“ řekl více Michal Moučka. Doplnil, že letošní účesy mají evokovat rozlitou ropu na hladině.

ŽÁDNÁ ŠEDÁ MYŠ

Důležitou roli v tom hraje i modelka. Tu sehnat je podle slov Michala Moučky občas oříšek. „Je těžké sehnat modelku, která si na hlavě nechá udělat v podstatě cokoliv. Tím, že je Bára sama kadeřnice, a má crazy účes, tak to bylo snadné. Barče navíc účes sedl a hlavně to vynese. To je také důležité, aby se modelka nebála s účesem vyjít, naopak ho musí umět prodat,“ dodal rodák z jihočeské metropole. Toho čeká v polovině listopadu ještě další klání, a to účast v soutěži Czech and Slovak Hairdressing Awards – v kategorii Dámský komerční účes.

do infoboxu: Českobudějovický kadeřník Michal Moučka má plné ruce práce. Před nedávnem byl coby kadeřník na Mercedes-Benz Prague Fashion Week, podílel na se na přípravě účastníků v soutěži Tvoje tvář má známý hlas.