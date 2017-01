Chovatelé chrání před ptačí chřipkou své opeřence

Českobudějovicko – Společnost MAVELA Dynín soustřeďuje v klecovém chovu 110 tisíc nosnic. Technického náměstka Lukáše Nádvorníka jsme se zeptali na opatření, která aplikují v souvislosti s ptačí chřipkou: „Zostřili jsme vstupní kontrolu vozidel, to znamená, že automobilys krmivem projíždějí dezinfekční vanou. Jinak platí, že do hal s nosnicemi nemá přístup žádný návštěvník."

Zamrzlou uhynulou labuť na Vltavě v Českých Budějovicích včera dopoledne nahlásil občan městské policii. Strážníci ji objevili zachycenou na okraji ledu a proudící vody.Foto: archiv Městské policie

V souvislosti s ptačí chřipkou neprovádějí v Dyníně žádná speciální vyšetření slepic, jen běžný monitoring s odběrem kontrolních vzorků a stěrů na salmonelózu.

Ani v Rybářství Nové Hrady, kde chovají vyšlechtěné bílé hybridy, které jsou podstatně větší než česká husa, nemají důvod k veselí.



„Desátého ledna jsme na základě rozhodnutí KVS museli husy zavřít do hal. Protože se blíží doba snůšky a ony jsou zvyklé na pobyt venku, vyžádali jsme si výjimku. Přesto je máme zavřené, protože máme obavu ze zavlečení nákazy přelétavými ptáky," vysvětlila situaci Naďa Hrvolová. Zatímco nyní je kolem 6000 hus v „domácím vězení", běžně pobývají celoročně od rána do večera puštěné venku a do hal se vracejí jen k nocování. „Teď musíme denně zastýlat, krmit a navážet vodu do objektů," připojuje Naďa Hrvolová. Jejich husy jsou rozmístěnyv osmi chovných hejnech v rozmezí 10 km. A všude dělají vše pro to, aby se jejich chovům ptačí chřipka vyhnula. „Používáme dezinfekční rohože a veškeré krmení i vodu máme ukryté," doplňuje Naďa Hrvolová.