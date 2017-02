Chřipka má další oběť, nemocných ale ubývá

České Budějovice - Nejvyšší daň si tento týden mezi Jihočechy opět vybrala chřipková epidemie. Nemoc má na svědomí život staršího muže. Jak upřesnila ředitelka epidemického odboru Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Jitka Luňáčková, pacient zemřel na srdeční selhání.

Chřipka. Ilustrační foto.Foto: Deník/Zdeněk Traxler

To ale bylo důsledkem zhoršeného stavu, za který může podobně jako v případě dalších dvou mužů starších 65 let právě chřipka. „Hlášeny jsou v tomto týdnu tři závažné průběhy onemocnění chřipkou, ta zkomplikovala jejich základní onemocnění s nutností intenzivní léčby,“ dodala. Už minulý týden si chřipka vyžádala životy dvou starších žen z Českobudějovicka.



Navzdory tomu po delší době nemocnost v kraji přestala stoupat. „Celková nemocnost v oblasti akutních respiračních infekcí v tomto týdnu zůstává zhruba na stejné úrovni jako v týdnu předešlém. Poprvé v tomto roce jsme zaznamenali mírný pokles o dvě procenta. Relativní výskyt je v Jihočeském kraji momentálně 1737 případů na 100 000 obyvatel,“ vybírá z aktuálních dat ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.



Nemocnost podle ní poklesla hlavně mezi předškoláky a školními dětmi do čtrnácti let. Naopak mírně přibylo nemocných dospělých. „Nejvyšší nemocnost registrujeme v okresech Prachatice, Český Krumlov, České Budějovice a Tábor, nižší výskyt než je průměr kraje evidujeme na Jindřichohradecku, Strakonicku a Písecku,“ doplňuje Kvetoslava Kotrbová.



„Poklesl i počet chřipce podobných onemocnění a to na 207 případů na sto tisíc obyvatel. Ve srovnání s minulým týdnem je to o 6,3 procenta méně,“ uvedla „Stav hodnotíme jako pokračování epidemického šíření chřipky a chřipkových onemocnění s průkazy chřipkového viru typu A,“ dodává.



Mírné zlepšení zatím nemá vliv na preventivní opatření v nemocnicích a domovech pro seniory. „Zákaz návštěv nadále trvá ve všech jihočeských nemocnicích a v ústavech sociální péče, zrušen byl jen v G centru v Táboře,“ doplňuje ředitelka epidemického odboru KHS Jihočeského kraje Jitka Luňáčková.