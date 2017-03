Cinestar bude ve městě možná dvakrát

České Budějovice – V nákupním centru IGY 2, které roste na rohu Pražské a Pekárenské ulice, se otevře další multikino CineStar. Svatava Kopečková, manažerka českobudějovického multikina na sídlišti Máj, které patří do stejného řetězce, říká: „Dozvěděla jsem se to v poslední době."

Ilustrační fotoFoto: Deník/Vraný Jan

Jaký ale bude osud multikina na Máji? Svatava Kopečková se vyjádřila, že se o tom zatím jedná, ale byla by ráda, kdyby zůstal v provozu i tento multiplex.



CineStar nyní slaví v Českých Budějovicích 15 let. Statistika ukazuje, že od 23. března 2002 přišlo do kina na Máji 5 165 621 diváků. Podle jejího názoru by se dvě multikina v Českých Budějovicích udržela.



Potvrzují to zkušenosti z jiných měst, která mají přibližně stejně obyvatel jako České Budějovice? V Olomouci mají CineStar a Premiere Cinemas, Hradec Králové má multikino CineStar a artové kino Bio Central.



Petr Provazník, manažer CineStaru v Hradci Králové, říká, že návštěvnost závisí na tom, kde se multikino nachází. Královehradecké je v obchodním centru Futurum, kam chodí hodně lidí. O víkendu přijde až 4000 diváků. Stejně jako v budějovickém CineStaru mají největší návštěvnost právě o víkendu. Ilona Machová, PR z královehradeckého kina Bio Central, říká, že mívají plno, hlavně pokud je snížená cena. Chodí k nim hodně seniorů a lidí, kteří nemají rádi komerční kulturu. Pokud jde o Olomouc, je tam kino Metropol a multikina CineStar a Premiere Cinemas, jehož manažer Radek Kreuziger má pocit, že jsou na trhu silnější, ačkoliv mají o sál méně. Premiere Cinemas je totiž v centru města, kdežto CineStar na periferii.



Zdá se tedy, že by se Českých Budějovicích mohla dvě multikina také udržet. Zájem mají hlavně rodiny s dětmi a mladí.



Možná ohrozí existenci malých kin v okolí. Václav Flíček, provozní kina Svět v Lišově, však nemá obavy. Ví, že s jedním sálem toho nemohou tolik nabídnout. Podle něj si lidi z Lišova zajdou raději do poklidného prostředí.



Současné budějovické multikino má kapacitu 8 sálů a 14 000 míst, kapacita komplexu v IGY 2 by měla o sál víc a 16 000 sedadel. V krajském městě máme také artové kino Kotva s kapacitou 196 sedadel. V Olomouci či v Pardubicích je obdobná situace udržitelná. Že bude CineStar v IGY, je už jisté. „Jsem ráda, že to dopadlo v náš prospěch,“ říká Svatava Kopečková.