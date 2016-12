Čtenáři si knihy sami vyberou z regálů

České Budějovice - Dostavba Jihočeské vědecké knihovny v Lidické ulici rozšíří její kapacitu pro volný výběr knih. Porota bude vybírat z šesti návrhů.

Přibližně 18,5 tisíce registrovaných čtenářů má českobudějovická vědecká knihovna. Ročně pobočku na Lidické třídě navštíví sto tisíc lidí.Foto: Deník/Radka Doležalová

Šest architektonických kanceláří navrhne novou podobu sídla Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích. A to v rámci veřejné zakázky, jejímž cílem je rozšíření knihovny o zhruba 1200 čtverečních metrů, úpravy současné budovy a kompozice okolí celého komplexu.

Majiteli knihovny, Jihočeskému kraji, je jasné, že nepůjde o zanedbatelnou investici a bude usilovat o získání dotace z evropských fondů. Ta by v rámci předpokládaných 123,3 milionu korun pokryla 85 % nákladů, od státu by bylo možné získat 5 % a kraj by se podílel zbývajícími 10 %.

Podobu knihovny chtělo navrhnout 27 architektů. Z nich porota vybrala před Vánoci šest, kteří v polovině ledna předloží své návrhy přestavby.

„Cílem architektonické soutěže je kromě vybudování prostor pro regálový výběr titulů i zhodnocení kvality současné stavby a zároveň nalezení konceptu dalšího rozvoje veřejného prostranství kolem knihovny," přibližuje záměr organizátor soutěže o návrh dostavby architekt Miroslav Vodák. Na základě referencí z 27 žádostí oslovila odborná porota šest ateliérů z českých to byl Projektil, Opočenský-Valouch, Kuba-Pilař a Ivan Kroupa, dále SLLA ze Slovenska a AllesWirdGut z Rakouska. „Každý z nich má za sebou vynikající realizace veřejných staveb a několik českých i mezinárodních ocenění za architekturu. U návrhů lze tedy očekávat vysokou kvalitu a bude možnost porovnat několik rozdílných přístupů," míní Miroslav Vodák.

Po vyhodnocení porotou a schválení výsledků soutěže jihočeskými radními do konce ledna se občané budou moci s návrhy na změnu knihovního komplexu seznámit na veřejné prezentaci a výstavě.

Do nově vzniklých prostor s policemi se přestěhuje většina knih ze skladů v budově a čtenáři si budou vybírat přímo očima. „V regálech tak knihovna nabídne na 130 000 svazků," předesílá ředitel knihovny Ivo Kareš. Objednávání přes on-line katalog zůstane zachováno.

„V knihovně bych uvítala malou kavárnu, kde by bylo možné posedět, dát si kávu, čaj, případně něco malého a projít si přitom časopisy nebo se rozhodnout, které knihy si vezmu domů," dala tip architektům Budějovičanka Kamila Dufková, která knihovnu navštěvuje.