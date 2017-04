Cyklisté chtějí, aby se Budějovice změnily

České Budějovice – Připravuje jihočeská metropole s dostatečným rozmyslem svůj strategický plán? Podaří se jí zvládnout narůstající dopravu? To jsou dvě otázky, které už dlouho vidí někteří obyvatelé města úplně jinak než radnice.

Ilustrační fotoFoto: Petr Lundák

Na posledním jednání zastupitelstva dokonce vystoupili členové spolků Domovina a TGM a žádali, aby město od základu změnilo koncept dopravy. Podle Ireny Šefčíkové ze spolku Domovina je radnicí podceňován význam podpory pěších a cyklistů. „Prioritu má dlouhodobě zprůjezdňování města pro individuální automobilovou dopravu,“ myslí si Irena Šefčíková a upozorňuje, že to negativně ovlivňuje životní prostředí.

Podle náměstka Františka Konečného se ale radnice už dnes snaží posílit roli pěších, cyklistů či využití MHD.

Větší podíl na dopravě pro cyklisty a pěší a lepší využívání městské hromadné dopravy by podle některých obyvatel Českých Budějovic mohlo výrazně pomoci nejen dopravě, ale také životnímu prostředí ve městě. Velkou příležitost pro změnu vidí v chystaném strategickém plánu města.

Podle Ireny Šefčíkové ze spolku Domovina by si mělo město stanovit do budoucna jasná kritéria pro podíl některých druhů dopravy. „Pro zlepšení kvality života ve městě to pokládáme za naprosto zásadní pro příští desetiletí,“ zdůrazňuje Irena Šefčíková. A podle Karla Turka ze spolku TGM by si město mohlo vzít příklad z jiných sídel, třeba z Vídně. „České Budějovice nejsou unikátní ani počtem příznivců aut, ani úzkými ulicemi, ani rozpočtovým omezením. Nepotřebují unikátní cestou objevovat bicykl, obrazně i doslova,“ říká Karel Turek.

Nedostatečná nabídka kvalitní, rychlé a neustále v čase dobře dostupné veřejné hromadné dopravy nebo nedostatečná cykloinfrastruktura jsou podle obyvatele Českých Budějovic Karla Turka velkými problémy dopravy ve městě. Podle Viléma Čekajleho, který patří ke zpracovatelům strategického plánu, se chystá omezení individuální automobilové dopravy. Ale diskutuje se o tom, jak toho nejlépe dosáhnout.

Kolo je přitom chápáno mnoha příznivci cyklodopravy jako klíčový prostředek pro zlepšení situace ve městě. Jenže podle Ireny Šefčíkové nedělá v tomto směru radnice dost. „Jisté snahy městu v posledních letech nelze upřít, dlouhodobá koncepčnost však chybí. Význam podpory pěších a cyklistů je podceňován, prioritu má dlouhodobě zprůjezdňování města pro individuální automobilovou dopravu,“ míní Irena Šefčíková.

Karel Turek přitom poukazuje třeba na nedostatky současných společných pruhů pro cyklisty a MHD. „V rámci uceleného systému mohou existovat společné trasy autobusů a cyklistů. Ve světe je to běžné. V Lidické třídě nebo v Rudolfovské ulici však nejsou ani spojité, ani bezpečné, tudíž ani atraktivní pro cyklisty. Zkuste si představit, že po cyklopruhu na Rudolfovské necháte jet své dítě kolem Madety pod viadukt a dále do města do školy,“ říká Karel Turek. Jmenované spolky proto chtějí ještě ovlivnit strategický plán města.

Podle náměstka primátora Františka Konečného ale návrh strategického plánu města počítá se snížením individuální automobilové dopravy. A cyklodopravě se podle náměstka radnice také věnuje. „Síť cyklostezek a cyklopruhů se měla začít budovat již před dvaceti lety. Paradoxně, když současné vedení radnice začalo s intenzívním budováním, tak jsme napadáni, že toho děláme pro cyklisty málo,“ popisuje svůj pohled na část dopravní problematiky František Konečný a připojuje příklady nových nebo chystaných staveb.

Přesný podíl jednotlivých způsobů dopravy na městské mobilitě nelze pro budoucno podle Františka Konečného určit. Posílení role dalších druhů dopravy, nejen individuální automobilové, ale náměstek ve strategickém plánu slibuje.