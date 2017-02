Dálnice D3 zahájila papírovou palbu na Budějovice

České Budějovice – Kdo chce v těchto dnech sledovat všechno dění kolem dálnice D3 u Českých Budějovic, ten má hodně napilno. Ředitelství silnic a dálnic zahájilo papírovou palbu hned na několika frontách najednou.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Václav Pancer

Na českobudějovickém magistrátu tak žádá třeba o změnu koryta Dobrovodského potoka kvůli odkanalizování plánovaného tunelu Pohůrka nebo o změnu územního rozhodnutí na mimoúrovňové křižovatky Pohůrka a Hodějovice. Ty by totiž měly podle informací Deníku dostat jinou podobu, než o jaké se dosud uvažovalo. Zároveň už byla na ministerstvo dopravy podána žádost o stavební povolení na dálnici u Budějovic. A podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic Jana Studeckého by se v první polovině letošního roku mělo konat i rozhodující druhé kolo výběrového řízení na budoucího dodavatele stavby.



Kvůli dálnici D3 nyní vedou odbor životního prostředí a stavební úřad českobudějovického magistrátu hned několik řízení. Dohromady se řízení týkají desítek vlastníků pozemků a nemovitostí. A třeba kvůli odkanalizování tunelu Pohůrka se má nejen změnit koryto Dobrovodského potoka, ale také upravit nynější kanalizace v ulici Čsl. legií v Suchém Vrbném.



Asi největší počet účastníků má řízení, které se týká změny územního rozhodnutí na dálniční úsek Úsilné – Hodějovice. Žádost podalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) České republiky. „Předmětem žádosti je dílčí změna několika desítek stavebních objektů dálnice D3. Nejpodstatnější změnu představuje změna tvaru křižovatek Pohůrka a Hodějovice,“ přiblížil podání ŘSD náměstek primátora František Konečný.



Veřejné projednávání změny územního rozhodnutí se koná 15. března na magistrátu a případné připomínky je třeba uplatnit nejpozději při tomto jednání. „Nemění se trasa ani niveleta samotné dálnice. Námitky a připomínky, které se nebudou týkat navržené změny, nebudou projednávány,“ upozorňuje ale František Konečný.



Řízení o změně územního rozhodnutí by mělo mimo jiné dát odpověď na budoucí podobu křižovatky Pohůrka. Ta dostala původně jen podmíněné územní rozhodnutí, protože normám neodpovídala její vzdálenost od portálu stejnojmenného plánovaného tunelu. S realizací křižovatky ale ministerstvo dopravy počítá a podle tiskového mluvčího ministerstva Tomáše Neřolda nyní řeší její podobu ŘSD.

Změna se čeká také u dálničních sjezdů Hlinsko a Hodějovice. Předpokládá se, že ty se nebudou stavět. Ale, jak již dříve uvedl pro Deník náměstek primátora František Konečný, dálnice D3 bude realizována tak, že technicky umožní v případě potřeby případné budoucí doplnění zmíněných sjezdů.



Stavební řízení kvůli dálnici se ale povede i v Praze. Přímo na ministerstvu dopravy už ŘSD zažádalo o stavební povolení. Stavební povolení navazuje na územní rozhodnutí a je nezbytným předpokladem zahájení akce. Dálnici chce ŘSD začít u Budějovic stavět ještě letos.