Dálnice otevřela u Budějovic pro řidiče tři kilometry

České Budějovice - Ve středu 27. září odpoledne byl do zkušebního provozu uveden nový úsek dálnice D3. Mezi Borkem a Úsilným vznikla komunikace, která měří 3,16 kilometru. Zatím bude jízda po ní bez dálničního poplatku.

Dálnice D3 v úseku mezi Borkem a Úsilným byla ve středu 27. září slavnostně uvedena do zkušebního provozu. Pro řidiče se otevírala odpoledne. Od Českých Budějovic se bude najíždět přes lišovskou silnici.Foto: Deník / Edwin Otta

Nejvíce pocítí změnu hlavního dopravního tahu na Prahu obyvatelé českobudějovických Nemanic a obce Borek.

Podle starosty Borku Jaroslava Nováka by měla doprava přes obec výrazně poklesnout. „Jsem velmi rád, že bude dálnice zprovozněna. Sníží se hlučnost a prašnost v obci,“ říká Jaroslav Novák a připojuje, že všichni v obci vnímají otevření dálnice pozitivně. Podle Jaroslava Nováka dnes projede obcí necelých 16 000 vozidel denně. Problém s nekonečnými kolonami automobilů mají jak chodci, pokud se chtějí dostat přes hlavní silnici, tak i řidiči. „Čeká se i na zařazení do pruhu, když lidé chtějí jet ráno do práce,“ přibližuje dosavadní situaci v obci Jaroslav Novák.

Otevření nové komunikace vítají podle primátora Jiřího Svobody i České Budějovice. „Dojde ke zklidnění dopravy na Pražském předměstí,“ zdůraznil k odklonu hlavního tahu na Prahu Jiří Svoboda.

Jak zmínil při otevření dálničního úseku ministr dopravy Dan Ťok, ještě v říjnu se bude předávat do zkušebního provozu také úsek Veselí nad Lužnicí – Bošilec. Další dva úseky dálnice mezi Bošilcem a Borkem už se nyní také staví. „Chceme s D3 pokračovat na Prahu i do Rakouska,“ uvedl Dan Ťok s tím, že ve středních Čechách už pokročily přípravy na další části dálnice a mělo by se žádat o územní rozhodnutí na 20 kilometrů komunikace.

Podle Jana Kroupy, generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic by se pokračování dálnice u Českých Budějovic mohlo začít stavět příští rok. Čeká se hlavně na výsledek vyvlastňovacího řízení. Problém je v různém odhadu ceny pozemků poblíž budoucího tunelu Pohůrka, které dosud nejsou vykoupené. A také v rozsahu který by se měl vykupovat.

Po ukončení vyvlastnění a získání potřebných pozemků bude možné vydat stavební povolení (momentálně je řízení pozastaveno) a soutěžit ve druhém kole zhotovitele stavby.

Na úseku Borek Úsilné je technicky nejzajímavější most přes potok Kyselá voda. Měří celkem 210 metrů a největší výška je 18 metrů. Podle hlavního stavbyvedoucího Václava Nedorosta z firmy Eurovia se jedná o most o čtyřech polích. „Pilíře jsou založené na velkoformátových pilotách a těleso mostu je komorové. „Je to dutý lichoběžník. Dá se tudy procházet a je tam vedena kanalizace, SOS kabely a ostatní inženýrské sítě,“ zmínil Václav Nedorost.

Z hlediska běžného provozu se od středy odpoledne z Českých Budějovic na Prahu nemusí přes Nemanice a Borek. Řidiči mohou najet na lišovskou silnici a odtud na nový dálniční úsek Úsilné – Borek. Zároveň byla zaslepena spojka z Borku na silnici I/3. Na silnici I/3 se nyní lze dostat od Borku až na nájezdu Lhotice. Další úsek D3 u Bošilce bude otevřen v říjnu.

K velkým dopravním změnám u Českých Budějovic bude v dohledné době patřit také zvýšení dovolené rychlosti na silnici z Českých Budějovic do Lišova, v úseku, kde má komunikace čtyři pruhy. Podle Vladimíry Hruškové, ředitelky českobudějovického pracoviště ŘSD se nyní řeší technicky oddělení pruhů stěnou nebo svodidly v části nedaleko lokality Na Klaudě. Až bude tato akce dokončena, lze zažádat kraj o zvýšení dovolené rychlosti. Podle Vladimíry Hruškové by to mělo být v příštím roce.

Od středy odpoledne se také uzavře napojení na silnici I/3 za Borkem.

Po zprovoznění dálnice dojde v odpoledních hodinách k uzavření „spojky“ na Borku mezi silnicí I/3 a Pražskou ulicí. Ve směru od Prahy se od této chvíle bude sjíždět do Českých Budějovic přes MÚK Úsilné a následně po silnici I/34 (od Třeboně). Ve směru z Českých Budějovic na Prahu, pokud pojedou řidiči ulicí Pražská na Borek, budou muset pokračovat po staré silnici až ke křižovatce u Lhotic nebo pokračovat přes Chotýčany do Ševětína.

Řidiči by proto měli věnovat zvýšenou pozornost dopravnímu značení i situaci na nové dálnici, kde se bude ještě pracovat na napojení na silnici I/3.