Dešťovka je náš přítel k nezaplacení

Pár přínosů využití dešťové vody

- průměrná spotřeba vody na obyvatele je 100 l denně, používáním dešťové vody lze ušetřit 50 % pitné vody

- zalévání zahrady – voda je měkká, bez agresivního chloru, což ocení všechny rostliny

- návratnost nákladů do systému podzemní nádrže do deseti let s dotací, do dvaceti bez dotace

- je zadarmo a zvyšuje samostatnost domu