Díky kamerám se podařilo najít vandala, který v centru města ničil sochy

České Budějovice – Na Palackém náměstí, na sídlišti Máj nebo na náměstí Přemysla Otakara II. Tam všude dohlíží na pořádek kamerový systém. Ten za dobu své desetileté existence pomohl vyřešit desítky trestných činů a přestupků.

Ilustrační foto.Foto: ČTK

David Štýfal, mluvčí Městské policie v Českých Budějovicích, uvedl, že u monitorů je dohled dvacet čtyři hodin denně. „Pokud se tak něco někde stane, dává se okamžitě vědět hlídkové policii,“ vysvětloval mluvčí budějovických městských strážníků. Doplnil, že jejich záznamy používají také státní policisté. „Výhodou je, že se na ty záznamy můžeme podívat i zpětně,“ poukázal mluvčí městské policie na plus těchto pomocníků.



Kamerový systém funguje v krajském městě od roku 2007. V prvním roce fungování kontrolovalo dění v ulicích 23 kamer, 17 z nich bylo umístěno na místech vyhodnocených policií a městskou policií jako problémové oblasti s největším počtem trestné, přestupkové a jiné společensky závažné činnosti. V dalších letech přibyla kamera ještě na křižovatce u Viaduktu, u Obchodního centra IGY, na Palackém a Mariánském náměstí. V současné době je zde třicet tři kamer.



Primátor města Jiří Svoboda uvedl, že i do budoucna město uvažuje o zvýšení počtu kamer na místech, která jsou problematická.

„Nutno ale přiznat, že ani sebevětší počet kamer vandaly neodradí,“ poukázal českobudějovický primátor na to, že i přes kamerový systém řeší policisté případy, kdy vandalové ničí lavičky, sochy, odpadkové koše, dopravní značky, cedule a další majetek.

Někdy je ale výtržník dopaden a potrestán, jako třeba při loňském ročníku akce Umění ve městě, kdy došlo k poničení děl sochaře Kurta Gebauera přímo na budějovickém náměstí Přemysla Otakara II.



Jiná je situace v Týně nad Vltavou. Tady kamerový systém nemají, vystačit si proto musí s kamerovými záznamy soukromníků.

"Tyto systémy ale nehlídají veřejná prostranství či věci z majetku města, proto i záznamy z těchto systémů bývají často použitelné jen z části nebo vůbec," vysvětloval Martin Macháček, vedoucí strážník městské policie v Týně nad Vltavou s tím, že z hlediska bezpečnosti je to prvek, který by uvítali. Současně s tím ale doplnil, že nemá cenu kamerový systém pořizovat, dokud nebude ve městě zajištěný nepřetržitý provoz městské policie.



"Nepřetržitou službu strážníků chceme rozjet a lidem představit od letošního dubna, takže se dá říci, že dohled v podobě kamerového systému bude investicí, kterou bychom chtěli realizovat následně," prozradil týnský strážník plány do budoucna. Doplnil, že s ohledem na rozpočet by se tak mohlo stát nejdříve v průběhu roku 2018. "V první fázi bychom chtěli požádat o dotaci z programu Ministerstva vnitra České republiky a pokud bychom nebyli úspěšní, budeme se snažit zřízení kamerového systému financovat z vlastních zdrojů," dodal Martin Macháček.