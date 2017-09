Dny evropského dědictví využili i mladí příznivci památek

České Budějovice – Prohlídky málo známých zákoutí historických objektů, procházky s odborníky po městě nebo přednášky nabídl v sobotu v Českých Budějovicích program při Dnech evropského dědictví.

Do vodárenské věže se například přišla s rodiči a bratrem Jaroslavem podívat Adéla Krejčová. Její putování po památkách přitom nebylo premiérové. „Na jaře jsme byli na Kratochvíli, moc se mi tam líbilo,“ zmínila osmiletá dívčina a bratr Jaroslav doplnil, že do vodárenské věže se na prohlídku těší. Později měli namířeno na náměstí. „Byli jsme tam se školkou na mostě v té chodbě, co vedla ke kašně,“ připomněl nedávnou zkušenost s památkami šestiletý Jaroslav Krajča a doplnil, že na radnici se byl už v minulosti také podívat. Na výstavě korunovačních klenotů.



V budově okresního archivu v Rudolfovské třídě se zase zájemci mohli na přednášce ředitele archivu Daniela Kováře dozvědět něco o barokním opevnění města, jehož půdorys je dodnes znát díky městskému parku, který obklopuje historické centrum města a víceméně kopíruje prostor zabraný několika liniemi barokních hradeb.



Celou akci rámovaly v Českých Budějovicích postvy oblečené do historických kostýmů. Na přednášku v archivu například zval Tomáš Maliniak. „Na prohlídkách jsem byl v kostýmu už vloni,“ zmínil s úsměvem mladý muž.



Asi největším tahákem pak v Českých Budějovicích byla solnice na Piaristickém náměstí. Její unikátní dřevěné konstrukce, které pocházejí z velké části ze 16. století, z doby stavby, si veřejnost mohla prohlédnout v podstatě poprvé. Solnice se v současnosti rekonstruuje a měla by v ní vzniknout například restaurace.