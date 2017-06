Do bývalé pískovny vyrazí za motýly a žábami

Pacov – V pětadvaceti letech se dostává do nejlepšího motokrosového věku. Martin Finěk (25 let) se dere do nejužší české špičky, ale od začátku letošního ročníku ho provází smůla. Hlavně kvůli ní je po třech závodech mezinárodního mistrovství republiky třídy MX1 až patnáctý.