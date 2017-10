Dokončit cyklostezku stihnou možná dřív

Zliv – Řidiči mířící do Zlivi si konečně oddychnou, cyklisté a chodci ze zas budou moci už zanedlouho bezpečně procházet po jindy frekventované silnici. Do finále totiž míří práce na nové cyklostezce vedoucí právě kolem hlavní silnice na Zliv a bude končit u odbočky na Vondrov.

Ilustrační fotoFoto: René Rámiš

S výstavbou kilometrového úseku tady začali 10. dubna, dokončení je plánované na polovinu listopadu. Jak ale uvedl starosta města Jiří Štabrňák, hotovo by mohlo být už na konci října. Hotová už je totiž ta náročnější část výstavby cyklostezky, a to přeložka kabelů telefonního operátora a je provedena přeložka vodovodu.



„Zbývá udělat ještě nový asfaltový koberec a pak nějaké drobné práce jako výstavbu zábradlí, doplnění krajnic u benzinky, barevný nátěr, nebo začištění,“ přiblížil zlivský starosta některé z nadcházejících úkonů. Dobrou zprávou nejen pro místní je fakt, že by město na tuto cyklostezku mohlo dostat dotaci z IROPu. „Na 99 procent bychom měli dostat dotaci ve výši deset milionů korun,“ řekl Jiří Štabrňák s tím, že celkové náklady na výstavbu se pohybují kolem 12 milionů korun.



Navazovat by na ni do budoucna měla ještě cyklostezka vedoucí z Vondrova do Munic. Ta se připravuje ve spolupráci s městem Hluboká nad Vltavou.