Dosud nikde nezveřejněné snímky kardinála Miloslava Vlka z biskupského svěcení

Jižní Čechy/FOTOGALERIE/ - Přinášíme dosud nezveřejněné snímky kardinála Miloslava Vlka, a to z biskupského svěcení v Českých Budějovicích 31. března 1990, které Deníku poskytl Rudolf Pischek z Českých Budějovic. A jak kardinála viděli jeho spolužáci?

Vzpomínku spolužačky kardinála Vlka nám do redakce poslal starosta Hluboké nad Vltavou a senátor Tomáš Jirsa:

Pro nás bývalé spolužáky pana kardinála Vlka bude už navždycky "jen Míla Vlk", byť s nejvyšší úctou. Nejstarší vzpomínka se týká období z let 1950 - l952, kdy v Českých Budějovicích byla nejprve zrušena všechna gymnázia a také seminář. Studenti byli "promícháváni", aby se rozbil dosavadní způsob "buržoazní" výchovy. V ročnících 1932 - 1934 se studenti v jednotlivých třídách už téměř neznali.

Tak se stal naším spolužákem také Míla Vlk. A zapsal se nezapomenutelně. Přišlo nařízení, že

studenti musí před maturitní komisi předstoupit v uniformě Československého svazu mládeže,

tedy v modré košili bez ohledu na to, že nejsou členy této organizace. Zatímco si všichni mezi

sebou půjčovali odněkud vypůjčené svazácké košile, Míla Vlk jako jediný přišel v tmavém obleku

a bílé košili s motýlkem. Bylo z toho velké pozdvižení, ale nejlepšího žáka - premianta- museli

nechat odmaturovat a to se samými jedničkami. Tehdy v Č.Budějovicích maturovalo asi 160

studentů.

Prošlo dlouhých 40 let od našich maturit a opět jsme se setkali s Mílou Vlkem. Tehdy už

byl arcibiskupem pražským a pro všechny spolužáky v počtu asi 150 celebroval mši svatou

v kostele svatého Václava, tehdy koncelebroval P. Josef Břicháček, také bývalý spolužák. To bylo

v roce 1997. Následovaly roky 2000, 2002, 2004, 2006, 2009 ,2012, 2015, kdy si

vždycky našel čas, aby přijel mezi nás, sloužil pro nás - i za nás - mši svatou, promlouval k nám,

se všemi si potřásl rukou a přišel i na společný oběd.

Naposledy přijel Míla mezi nás 16. září 2016, sešlo se nás už sotva 50, sloužil mši svatou

v saleziánském kostele svatého Vojtěcha ve Čtyřech Dvorech. Nezapomenu, jak přišel pak

mezi nás na společný oběd. V horkém zářiovém dnu v bílé košili s krátkými rukávy a

v rozhalence, jak mu to slušelo, když s úsměvem obcházel všechny stoly.

Nikoho z nás tehdy nenapadlo, že by to bylo naposledy.

Žádný náš příští sjezd se už nebude konat v takovém lesku, jaký mu dodával

kardinál PhDr Miloslav Vlk Arcibiskup pražský a primas český.

Spolužačka Růžena Kambová

Jak byl kardinál Miloslav Vlk spojen s jižními Čechami

Kardinál Miloslav Vlk se narodil 17. 5. 1932 v jihočeské Líšnici, nedaleko Milevska v okrese Písek. Velká část jeho života je spojována s jižními Čechami a Šumavou.

Do obecné a měšťanské školy chodil ve vesnici Chyšky u Milevska, kam se přivdala jeho matka v jeho šesti letech, „teta do Kovářova, kam jsem těch 14 km já, kluk z vesnice, začal často chodit, ostatně stejně jako do školy v dřevácích. Otec a matka měli jiná jména, ale otec si mě nikdy nezapsal. Doma jsme měli tři hektary půdy, nějaké kravky, sele, slepice, husy a plno práce, k níž jsem mimo jiné přispíval denně chystáním dříví na otop. Chyšky ležely asi 12 km severně od Milevska. Poprvé jsem zaslechl hlas Páně v roce 1943, ale já chtěl být v té době pilotem tím více, čím častěji se za války na obloze objevovala americká letadla", jak říkal sám Miloslav Vlk (při pouti na Svatém Hostýně). V roce 1946 nastoupil na Jirsíkovo gymnázium v Českých Budějovicích a také do chlapeckého semináře pro přípravu kněží. Se samými výbornými maturoval na gymnáziu v roce 1952. Poté pracoval jako pomocný dělník ve slévárně a jako soustružník v továrně Motor Union v Českých Budějovicích (dnešní Motor Jikov v Kněžských Dvorech v Českých Budějovicích).

Po vojenské službě byl přijat na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze na obor archivnictví. Studia dokončil v r. 1960. Potom pracoval jako archivář v Okresním archívu v Třeboni, v Jindřichově Hradci, Okresním a Městském archívu v Českých Budějovicích, kde se později stal ředitelem.

Vysvěcen na kněze byl 23. 6. 1968 v Českých Budějovicích. Tehdejší českobudějovický biskup Josef Hlouch jej jmenoval svým sekretářem. Jeho vliv vadil tehdejším politickým autoritám, proto byl přeložen do malých farností na Šumavě - Lažiště a Záblatí v r. 1971. Od r. 1972 byl v Rožmitále pod Třemšínem, kde mu byl v r. 1978 odňat "státní souhlas" k veřejnému výkonu kněžské služby.

Dne 1. 1. 1989 mu byl vrácen "státní souhlas" a stal se farářem na Klatovsku v obcích v Žihobcích, Bukovníku, později v Čachrově, Javorné, Železné Rudě, Běšinách a Stráži na Šumavě.

Českobudějovickým biskupem byl jmenován 14. 2. 1990. Biskupské svěcení se pak uskutečnilo 31. 3. 1990 v chrámu sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Pražským arcibiskupem a českým primasem, nástupcem kardinála Františka Tomáška se stal 27. 3. 1991.

Papež Jan Pavel II. jej jmenoval kardinálem 26. 11. 1994.

Rudolf Pischek