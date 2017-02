Dubné vyděsila zvěst o stavbě věznice

České Budějovice - Nemilé překvapení zažili obyvatelé Dubného, když internetem proletěla zpráva, že právě u jejich obce by mohla vzniknout nová věznice. O možnosti budování nového zařízení, které by řešilo nedostatečnou kapacitu současných káznic, mluvili s jihočeským hejtmanem Jiřím Zimolou zástupci ministerstva spravedlnosti a Vězeňské služby.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Stehlík Lubomír

Podle mluvčí generálního ředitelství Vězeňské služby ČR Petry Kučerové ale nepadlo žádné konkrétní jméno jakéhokoli města či obce.



V Dubném, o němž se zmínila neověřená zpráva, ovšem vypuklo pozdvižení. „Měla jsem smršť telefonátů od občanů,“ líčí starostka Božena Kudláčková, pro niž byla zpráva také obrovským překvapením. „Hned jsem volala na ministerstvo, kde mne ujistili, že o Dubném nebyla řeč,“ dodává s tím, že obavy místních přesto příliš neochladly.



Obyvatelé Dubného jsou poté, co se v uplynulém týdnu po internetu rozšířila zmínka o obci v souvislost se zvažovanou stavbou nové věznice, podezíraví.



Jak ale podotýká starostka Božena Kudláčková, za současné situace takový záměr není reálný. „V obci ani přilehlých osadách nejsou žádné vhodné pozemky ani budovy v majetku státu, všechno je buď v soukromém vlastnictví, nebo majetkem obce. Mimo to podobnou výstavbu neumožňuje územní plán,“ argumentuje.



Přesto informaci, že se ředitel Vězeňské služby Petr Dohnal sešel s jihočeským hejtmanem Jiřím Zimolou a mluvili o případném vzniku věznice v kraji, prověřovala na nejvyšších místech. „Ujistili mě, že nikde nebylo řečeno, že by se mělo jednat o Dubné.“



Podobně na dotaz Deníku reagovala mluvčí generálního ředitelství Vězeňské služby ČR Petra Kučerová. „Nevylučujeme, že jednou z možností, které připadají v úvahu, je Jihočeský kraj. Kvůli pochopitelným obavám ale vznikají dezinformace. Nikde v jižních Čechách není stanoveno konkrétní město či obec, na jehož území by se zřízení věznice zvažovalo. Vězeňská služba má v rámci České republiky vytipovány lokality a objekty, kde by mohly vzniknout nové ubytovací kapacity pro účely vězeňství. Vše je ale ve fázi jednání. Považujeme za seriózní a slušné média informovat až ve chvíli, kdy budou jasné výstupy z těchto jednání,“ uvedla.



Zároveň Jihočechy ujišťuje, že zástupci místní samosprávy by byli první, s kým by se v případě skutečného zájmu o konkrétní lokalitu začalo jednat.