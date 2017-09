Elektrárnu hlídá nejsilnější policista na světě

Temelín – Jan Pinc uzvedne 342,5 kilo a dokáže prý projít i cihlovou zdí. Svou sílu, kterou má díky vzpírání, využívá i jako člen policejní speciální jednotky, která má na starost JE Temelín.

Silovému trojboji se jihočeský policista věnuje od svých osmnácti let. Nyní je mu 44 a pravidelně reprezentuje Českou republiku i policii na mezinárodních závodech. Letos v létě přivezl z Mistrovství Evropy v silovém trojboji v Plzni mistrovský titul v kategorii Masters. Tři týdny nato pak přivezl z Los Angeles titul mistra světa z Hasičských a policejních her. „Málo se ví, že tyto hry jsou hned po těch Olympijských největší sportovní akcí na světě. Účastní se jich totiž kolem 12 tisíc sportovců z řad policistů, hasičů a dalších složek z celého světa,“ vysvětlil Jan Pinc.



Sice ho za šest let už čeká padesátka, ale na jeho sportovní výkonnost to prý nemá negativní vliv. „Tento sport je jiný než klasiky jako fotbal, to už bych byl starý. Při vzpírání je věk a hlavně zkušenost naopak k dobru. Zatím mi síla pořád přibývá,“ usmívá se policista. Posilovna, kterou má zásahovka k dispozici přímo v areálu jaderné elektrárny, je mu ale malá. Tam spíše pomáhá a radí svým kolegům jak posilovat. Sám trénuje čtyřikrát týdně ve speciálně vybavené posilovně RAW GYM v Jindřichově Hradci. Stodvacetikilový Jan Pinc už má doma 201 medailí z republikových a mezinárodních soutěží. Zdá se ale, že ani takové množství drahých kovů mu nestačí, protože teď míří na mistrovství světa do Švédska a odsud poletí na ME v benchpressu do Španělska.