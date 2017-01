Emeritní šéf Budvaru Jiří Boček: Budu u výběru svého nástupce

České Budějovice - Jiří Boček, emeritní ředitel národního podniku Budějovický Budvar, odpovídal on-line na dotazy čtenářů Deníku. Ti se ptali na případný prodej pivovaru, ale i na to, zda může manažer pivovaru pít v pracovní době.

Emeritní ředitel Budějovického Budvaru Jiří Boček.Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

DOTAZ: Dobrý den, uhájil jste podnik před privatizací,vyhrál soudy o značku atd.atd., za co Vám patří velké díky!! Myslíte si, že nový ředitel bude stejný "srdcař" a Budvar zůstane nadále národním podnikem a chloubou našeho města? Děkuji za odpověď a přeji Vám pevné zdraví!

ODPOVĚĎ:Dobrý den, pane Tichý, děkuji Vám za Vaše slova uznání. Výběr nového ředitele je momentálně plně v režii Ministerstva zemědělství, které zahájilo výběrové řízení kandidátů, kteří mají předložit svoje životopisy do 8. února 2017, a následně bude probíhat vyhodnocování a pohovory s těmito kandidáty. Pochopitelně bych byl rád, kdyby někdo pokračoval v tom, co jsme doposud udělali a připravili i pro další rozvoj pivovaru. Takže preferuji odborníka a srdcaře.



DOTAZ: Máte raději Budvar dvanáctku, nebo Pardál Echt? Díky za odpověď :)

ODPOVĚĎ: Dobrý den, upřímně řečeno, upřednostňuji Budvar dvanáctku, protože jsem byl na ní odkojen. Pardál Echt si však dávám, když pracuji na zahrádce - pro osvěžení.