Evropa se v příštích letech musí připravit na dvojnásobek turistů

Brusel, Jižní Čechy - Turistický ruch je evidentně na vzestupu. Ukazují to všechna data Eurostatu. V Evropě roste počet individuálních přenocování, prodlužuje se doba pobytu, přibývá potřeba nových pracovních míst, roste vliv moderních technologií i nových sdílených ekonomik a čeká nás zvýšený zájem turistů z Asie.

U příležitosti mezinárodního dne turistiky konala v Bruselu v EP významná konference o turismu.Foto: archiv Jiřího Mánka

U příležitosti Mezinárodního dne cestovního ruchu (27. září) uspořádal Evropský parlament v Bruselu konferenci na vysoké úrovni s názvem "Evropská strategie pro zvýšení konkurenceschopnosti cestovního ruchu". Na konferenci se sešlo na 700 účastníků z celé Evropy. Mezi nimi europoslanci, komisaři evropské komise a odborníci na cestovní ruch. Konferenci zahájil předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani slovy: "Cestovní ruch je klíčovým odvětvím pro všechny členské státy EU. Představuje 10% HDP a tvoří stejně tolik procent pracovních míst v Evropské unii. Jedná se o průmysl, který spoluvytváří evropské průmyslové bohatství. Tato konference se zapíše do historie jako odrazový můstek pro rozvoj turistiky v Evropě, která chce být světovou turistickou destinací č. 1“.

Cestovní ruch již dnes tvoří třetí nejsilnější ekonomický sektor v Evropské unii a odborníci konstatovali, že do roku 2025 se počet turistů, kteří přijíždějí do Evropy, může až zdvojnásobit - na více než jednu miliardu - a vytvořit více než 5 milionů nových pracovních míst. Ke zdvojnásobení počtu turistů v Evropě dojde zejména díky vzniku nové střední třídy s vysokou kupní silou, která pochází převážně z Asie. Digitální revoluce, internet a on-line platformy přinesou boom v cestovním ruchu. Cestování se díky digitálním technologiím se sociálními médii, on-line nákupy a sdílením služeb, zboží, zkušeností a zážitků stává stále jednodušší, dostupnější, pohodlnější a tedy i lákavější pro mnohem více lidí.

Na konferenci byly také identifikovány zdroje finančních dotací do cestovního ruchu. Existuje celá řada programů, ze kterých lze aktivity cestovního ruchu financovat. A jejich seznam do budoucnosti poroste. Lze vzpomenout například Evropský Fond pro Strategické Investice (EFSI), program COSME podporující podnikání, Erasmus podporující školení, výzkum v oblasti turismu lze financovat z programu Horizon 2020. Přesto na konferenci velice silně zaznělo, že turismus musí mít a bude mít v EU samostatnou rozpočtovou položku. Jednou z možností jak využít fondy EU pro turismus se nabízí již rok 2018, který bude podporován jakožto rok kulturního dědictví stejně jako rok evropsko-čínské spolupráce v oblasti turismu. Velmi podporovaným odvětvím bude v příštích letech ekologická turistika, kdy podnikatelé budou moci využívat dotace například do snížení energetické náročnosti svých objektů nebo na projekty spojené s novými informačními technologiemi.

„Jsem rád, že jsem se konference mohl účastnit a že jsem mohl navázat nové inspirativní kontakty. Je evidentní, že přírodní lokality jaké máme u nás v jižních Čechách a na Šumavě, budou mít pro podporu turistiky zelenou a tak už bude jenom na nás, jak této příležitosti využijeme“, uzavřel účastník konference Jiří Mánek z Turistického spolku Lipenska.