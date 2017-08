Fanoušci brouků a bugin si dali sraz na letišti

Hosín – Auta vedle aeroplánů. Na hosínské letiště se v sobotu sjelo na čtyři sta aut značky Volkswagen. Vedle nových modelů tu téměř tisíc lidí obdivovalo i letité, avšak stále oblíbenější brouky nebo buginy.

Budějovičák Pavel Glaser v osmdesátém roce prodal zánovní škodovku a pořídil si shnilého brouka. „To auto má nádherné nadčasové tvary, nešlo mu odolat,“ zasnil se i po letech. Auto si tak vypiplal, že mu ho každý záviděl. „Práce to bylo hodně, ale kdo si hraje, nezlobí.“



Pak založil rodinu, narodily se děti. „Začali jsme s nimi leckams jezdit a brouk byl malý. Tak jsem si pořídil busíka, Volkswagen T2 Westfalia,“ upřesnil Pavel Glaser a potvrdil, že značce zůstal věrný. I westfalii dal do kupy sám. A přidal k ní další vůz – Volkswagen Buggy. „Je tam zkrácený podvozek z brouka, na něm probarvená laminátová karoserie z Holandska. Motor jsem si dělal sám,“ opětovně prokázal svou zručnost. S buginou se vloni vydal dokonce do Chorvatska. „Manželka moc nechtěla, ale nakonec to dala. Má můj obdiv. Vždyť to auto má kufr na kreditní kartu a pánský deštník, který se navíc musí zlámat. Na druhou stranu – co v Chorvatsku potřebujete. Jinak je to skvělé auto.“



Obě svá auta Pavel Glaser ukazoval dalším příznivcům značky na sobotním srazu v Hosíně. Konal se podruhé a navázal na sérii setkání vyznavačů brouků, která loňským rokem skončila. Na organizaci se podílí brněnský Volkswagen klub a Transporter klub. Jejich zakladatel Tomáš Hanousek doplnil, že na srazu se prezentovaly všechny modely značky bez ohledu na rok výroby. Na zájemce čekal i doprovodný program, mohli se dozvědět více o nabídce náhradních dílů nebo možnostech zabezpečení aut.