Gastrofest začíná. Šneci, švábi, čokoláda. Jak je libo

České Budějovice - Letos poprvé se uskuteční Gastrofest v Českých Budějovicích nejen na podzim, ale i na jaře. Návštěvníci ochutnají barokní kuchyni nebo krokodýlí polévku a uvidí přípravu pravého texaského barbecue.

Od čtvrtka do soboty mohou Budějčáci i turisté využít bohatého programu českobudějovického Výstaviště. Kromě veletrhu cestovního ruchu Travelfest a filmového festivalu Febiofest se tam zároveň uskuteční také festival dobrého jídla a pití Gastrofest.



Ten se na jaře letos koná vůbec poprvé. Proč pořadatelé k tradičnímu podzimnímu termínu přidali také termín jarní? Vladimír Tůma z Gastronomické agentury Gastkom říká: „Důvod je jednoduchý. Tlak návštěvníků. Do dobrých restaurací se chodí víc než jednou za rok, tak jsme ho chtěli rozšířit. A zjistili jsme, že určitá nomenklatura zboží jsou pro podzimní prezentace nezajímavé, což jsou třeba nápoje, koktejly, grily. Takže z toho vznikl nápad udělat jarní Gastrofest.“



Kromě klasických dobrot třeba z Čokoládového festivalu Tábor, produkty moravských vinařů, velikonoční sladkosti budou ti odvážnější moci ochutnat třeba i šnečí speciality, chilli zmrzlinu, australskou kuchyni, na kterou padlo 60 kilo krokodýlího masa, sarančata a moučné červy. „Byť je to každý rok, vždycky se vytvoří fronta. Letos bude ještě jedna novinka, a to vaření s brouky,“ říká pořadatel. Návštěvníky čekají ještě další zajímavosti jako prezentace barokní kuchyně školou ze Strakonic či ukázka přípravy pravého texaského barbecue od kuchaře Mirka Duška, který v USA vařil třem americkým prezidentům.



Pořadatel Vladimír Tůma říká: „Máme tam 72 položek programu, protože festival na jaře skutečně má co nabídnout.“