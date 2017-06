Grafici připomněli loutkáře Matěje Kopeckého

Týn nad Vltavou - Ve dnech 7. - 10. června se konal v Týně nad Vltavou druhý ročník Vltavotýnského symposia drobné grafiky, organizovaný tamním Městským centrem kultury a vzdělávání a Domem dětí a mládeže-střediskem volného času.

Výtvarníci měli letos doporučené téma pro své grafiky: Národní buditel a loutkář Matěj Kopecký (+ 1847), který je na týnském hřbitově pohřbený.

Symposium jsem navštívil, a zajímalo mě, jak si s tématem jednotliví výtvarníci poradili. Milan Bauer z Plzně, oblíbený mezi sběrateli grafiky po celé Evropě, zvolil téma "Týnský šampión", tedy chrta převzatého ze znaku Plzně (Plzeň zdraví Týn) a doplněného lodí z týnského domovního znamení. Milan v současnosti pracuje na poštovní známce, dvě velké grafiky na téma Jules Verne poslal do Francie a příští rok chystá výstavu na Novém Zélandě. Mirek Petřík, duše celého projektu, tvůrce asi 40 exlibris, vypomáhal kolegům s tiskem grafik a přípravou destiček. Sám se rozhodl pro vytvoření postavy Kašpárka, a to suchou jehlou.

Kašpárka, Čerta a Nastavené zrcadlo vytvořil pražský výtvarník Vlastimil Sobota spolu s portrétem Matěje Kopeckého, který na něm smeká klobouk a má šaškovskou čapku. Z loňských účastníků byla přítomna ještě akad. malířka Marie M. Šechtlová z Tábora, která ráda tvoří technikou mezzotinty. Tři svá díla v této technice právě poslala do ruského Jekatěrinburku na světový Festival mezzotinty. Týnskou výtvarnou kolekci obohatila grafikou s loutkami Čerta, Kašpárka, Krále a Draka.

Letos přijeli do Týna poprvé čtyři grafici. Mezi nimi Martin Manojlín z Děčína, tvořící technikou linorytu, tvůrce 222 exlibris do celého světa. Zvláště oblíbeným je v Číně, dvakrát byl vítězem grafické soutěže v belgickém Sint-Niklaas. Ten vytvořil "Vltavotýnský kaštan". Téma zvolil proto, že u kaple na hřbitově, kde je Matěj Kopecký pochován stojí kaštan. Kopecký prý odešel zemřít do polí a výtvarník si představuje, jak se přitom dotkl tohoto kaštanu. Až ze slovenského Hlohovce přijel do Týna Víťazoslav Chrenko, navazující na výtvarnou činnost svého otce Viktora, zemřelého roku 2010. Od té doby jeho syn vytvořil 20 volných grafik a 125 exlibris. Původně je vystudovaným pedagogem a pracoval jako terapeut v leopoldovské věznici. K danému tématu se rozhodl vytvořit tři exlibris s portrétem Kopeckého a jeho marionetami, z toho dvě grafiky věnoval městu Týnu.

Z Ostravy přijela výtvarná pedagožka Tereza Smetanová. Učí grafické techniky na SUŠ v Ostravě. Pro symposium vytvořila linorytem celý komplet drobných artefaktů, na nichž jsou historické loutky z přelomu 19. a 20. století. Aby vše bylo věrné, dělala si k tomu rešerše z odborné literatury. Z Ratíškovic u Hodonína přijela Hana Šuranská, středoškolská učitelka výtvarného designu. Měla s sebou i dvouletou dcerku Magdalenku. Linorytem vytvořila dvě grafiky na téma loutkářské dílny a nástrojů, jimiž se loutky vyrábějí. Inspiraci hledala u příbuzného, který má dílnu na výrobu soch a loutek.

Mezi výtvarníky panovala příjemná atmosféra, nechyběly ani kytary, banjo a zpěv. Vernisáž výstavy děl přítomných výtvarníků se uskuteční 30. června 2017 od 17 hodin ve vltavotýnské městské galerii U Zlatého slunce. Výstava potrvá do 20. srpna. Na ní vystaví svá díla i host symposia, významný českobudějovický výtvarník Václav Johanus.

Mgr. Alois Sassmann, táborský duchovní