Harfistka Alena se cítí na ulici svobodná

České Budějovice – Můžete ji potkat v ulicích, jak rozdává lidem radost téměř magickou hudbou. Šestadvacetiletá Alena Pekařová se na keltskou harfu naučila úplně sama před sedmi lety. „Láká mě folková, irská, bretonská a středověká hudba ze zemí, kde je harfa původní a přirozená,“ svěřuje se.

Spontánní. Takové je to podle Aleny Pekařové, místní harfistky, která ráda improvizuje, na ulici.Foto: Deník/ Kamila Dufková

Svůj patnáctikilový nástroj vozí na „rudlíku“ obzvlášť v létě, a to nejen v Českých Budějovicích, ale i v Českém Krumlově, Praze atd. „Vyberu si, kde se mi líbí a taky se tam musí dát sednout,“ směje se dívka z hudební rodiny, která po studiích na pedagogické fakultě začala studovat na konzervatoři hru na piano a učí se také na velkou pedálovou harfu. Svojí budoucnost ale vidí právě s harfou keltskou. „Na tyhle folkové harfy se u nás zapomnělo. Harfistky byly považovány za nečestné, chodily hrát od hospody k hospodě, byly takové tabu. Teď ale nastala renesance tohohle nástroje,“ vysvětluje Alena Pekařová.



Vystupuje nejen sólo, ale i s kapelou Gaia, která hraje hlavně autorskou tvorbu inspirovanou přírodou, a lidovou hudební skupinou Živulenky nejen na ulicích, ale i na koncertech, svatbách, firemních akcích. Dříve už prošla několika, zase chlapeckými, kapelami. „Gaia znamená bohyni plodnosti a země, tam je to jasné. Do Živulenek ale sháníme dudáka,“ prozrazuje.



Nejvíc ale Aleně Pekařové vyhovuje, když může hrát sama a improvizovat. K tomu se hodí právě ulice. „Je to svobodný prostor, kam přijdeš, když máš chuť něco zahrát, sdílet, předat, podělit se a přitáhneš jenom lidi, kteří zrovna chtějí poslouchat. Jsou tam nejsilnější prožitky a reakce,“ vypráví harfistka. Kolemjdoucí jí do mističky vhodí klidně i 1500 až 3000 korun za hodinu a půl. „Lidi se občas dívají s despektem, protože to působí jako žebrání, ale je otázka priorit, jestli půjdu hrát na koncert, nebo ven,“ říká Alena Pekařová a dodává: „Večer se na ulici potká spontánní obecenstvo, které si tam sedne třeba na hodinu a poslouchá. Nemám daný program, jsem svobodná a můžu se rozhodnout.“



Lidé z žádného domu, před nímž hrála, ji nikdy na rozdíl od jiných pouličních umělců, nevyhodili. K místu, kde se usadí, a k jeho okolí má pokoru a přistupuje k němu empaticky.

Alena Pekařová je vytížená dívka. Když není ve škole, nebo nehraje, učí děti ha harfu či na piáno. Kromě ní je v Českých Budějovicích jediná učitelka hry na malou harfu.



A jak Alena Pekařová vnímá hudbu? „Je to level, který můžou lidi sdílet nezávisle na jejich kulturním nebo sociálním rozlišování. Zažívám tam často extatické zážitky. Dostaneš se do spojení se silnými věcmi a můžeš ten prožitek poslat dál. Jsem šťastná, je to pro mě dar,“ vypráví nadšeně.