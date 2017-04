Hejtman Jiří Zimola rezignuje, ČSSD vyjednává o nové koalici

České Budějovice - Jiří Zimola odejde z postu hejtmana Jihočeského kraje. Rezignaci oznámil v úterý dopoledne po jednání klubu krajských zastupitelů za ČSSD. Funkci opustí při nejbližším jednání krajských zastupitelů.

Svým rozhodnutím hejtman Jiří Zimola reagoval na vývoj posledních dnů, kdy se kvůli kauze Lipno rozpadla krajská koalice. "Současná politická situace vyžaduje jasné a chlapské řešení," řekl Jiří Zimola s tím, že v posledních týdnech byl vystaven enormnímu tlaku, kdy se vytahovaly různé kauzy jako záminka pro rozbití dnes již neexistující koalice ČSSD, ANO a Jihočechů 2012.

Jiří Zimola také řekl, že v příštích týdnech si chce hlavně odpočinout, připravit se na nové životní výzvy a také se soustředit na očištění svého jména. "Vyvrátím veškerá podezření, která se objevila," doplnil.

Ve funkci hejtmana zůstává do doby, než se uskuteční řádné či mimořádné jednání zastupitelstva, při němž pravděpodobně dojde na volbu nového hejtmana a dalších členů rady.

Jiří Zimola dál zůstává krajským předsedou ČSSD. Z titulu této funkce také dál povede vyjednávání o složení příští krajské koalice. "Nabízí se varianta ČSSD, Pro jižní Čechy, KDU-ČSL a hnutí Jihočeši 2012. Tato koalice by měla 28 hlasů v 55členném zastupitelstvu. Jednání s kluby a stranami jsme již zahájili a snad jsme na dobré cestě," prozradil Zimola s tím, že bude-li mít ČSSD možnost navrhnout někoho do funkce hejtmana, pak to bude současná náměstkyně hejtmana Ivana Stráská.

"Nehodlám odejít zadním vchodem tohoto úřadu, naopak chci odejít předním vchodem, protože se nemám za co stydět," zhodnotil Jiří Zimola více než osm let svého působení na postu hejtmana Jihočeského kraje.