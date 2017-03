Hejtmanovi staví dům jeho kamarád

České Budějovice – Ve Slupečné u Lipna nad Vltavou vyrostly čtyři nové domy. Novostaveb určených k rekreaci je tu bezpočet, tyto však vynikají. Jeden z nich bude patřit jihočeskému hejtmanovi Jiřímu Zimolovi, další jeho náměstkovi Jaromíru Slívovi, ve třetím se zabydlí předseda představenstva Jihočeských nemocnic Martin Bláha. Poslední není dostavěn, původní zájemce už ho nechce.

Proč si hejtman nestaví dům sám? Případ, na který jako první upozornil Blesk, v pondělí všichni zúčastnění vysvětlovali médiím. Martin Bláha vzpomněl, že pozemek koupil v roce 2012. „Ale byl příliš velký, takže stavím čtyři domy v šumavském stylu, abych se podělil o veškeré náklady. Jsou postaveny podle jednoho projektu, interiér je řešen individuálně,“ upřesnil Martin Bláha s tím, že k sousedství oslovil přátele, tedy také hejtmana a jeho náměstka. Smlouvu o spolupráci a smlouvu o smlouvě budoucí uzavřeli v roce 2015, v květnu téhož roku dostal Martin Bláha od obou pánů dvoumilionovou zálohu. Dle smlouvy o smlouvě budoucí přejdou nemovitosti do 90 dnů po kolaudaci a doplacení konečné částky za stavbu do jejich vlastnictví. V současné době má hejtmanův dům hodnotu 4,67 milionu korun, náměstkův 4,46 milionu. Jiří Zimola zmínil, že doplatek bude řešit pravděpodobně formou hypotéky.



Postup, jakým si jihočeský hejtman Jiří Zimola opatřil objekt u lipenského jezera, by mohl mít vliv i na další trvání krajské koalice, kterou spolu s ČSSD tvoří hnutí ANO a Jihočeši 2012.



Podle předsedkyně krajské organizace hnutí ANO Radky Maxové by měl Jiří Zimola postup pořízení domu podrobně vysvětlit. „Nebude-li vše řádně vysvětleno a doloženo, jde o podezřelou transakci, zvlášť týká-li se nejvyššího představitele kraje,“ uvedla Radka Maxová. „Pokud jednání představitelů kraje nebo Jihočeských nemocnic nebude v tomto směru čisté, můžeme předjímat, že to vyvolá koaliční jednání, při němž se budeme bavit i o budoucnosti koalice,“ dodala Radka Maxová.



V pondělí zaslal anonym do médií zprávu, že hejtman Zimola s předsedou Bláhou řeší v zašifrovaných mailech zakázky správy a údržby silnic, že mají svého informátora v řadách policie, který je předem infomoval o zásahu policie ve firmě Technická správa komunikací, a že mezi sebou používají cryptované telefony. Oba to popřeli.