Hospodští už nelákají na pivo, ale na kvízy

České Budějovice - U piva či vína se nemusí jen klábosit o fotbale, práci, ženských, drbat tchýně a kolegyně.

DRUHÉ PATRO (na snímku) se na závěr Hospodského kvízu radovalo z vítězství jako hokejisté v Naganu. Silné emoce – radost, napětí, zklamání – provázejí každé poměřování.Foto: VLP / Zuziaková Jana

Některé hospody, kavárny se stávají místem konání Hospodského kvízu, Chytrého kvízu a kdovíjak nazvaných kvízů. Všechny mají za cíl pobavit formou soutěže, což sem přivádí i mnohé, kteří tato zařízení jinak nenavštěvují. Kvíz přiláká návštěvníkyi ve všedních dnech a zaručí konzumaci. Vstupné 40 Kč se určitým poměrem rozdělí mezi moderátora a pořadatele.



„Soutěží proti sobě týmy o maximálně osmi členech. Žádné mobily, žádné nápovědy. Odpověď ví vždy nejlépe moderátor kvízu, což jsem já, a nelze se s ním přít," usmívá se provozní hospůdky v Hradební ulici František Vácha. Kvíz pořádají od prázdninového otevření před dvěma lety a pomohl k větší návštěvnosti podniku.



Týmy nesou leckdy zvláštní názvy. „Chodíme sem od začátku, baví nás to, protože jsme soutěživí," říká Lucie za mladé Hodnýše. „Do hospody chodíme i jindy, ale tak je to lepší, dozvíme se nové věci, které jsou pak podnětem k diskuzi. Rozhodně nevyhráváme, když se zadařilo, byli jsme druzí. Víme, že některé týmy neporazíme." Členové Kalandy mezi 30 a 60 lety sem chodí, protože chtějí být chytřejší a také vyhrát, dva dojíždějí z Trhových Svinů. Martina z Druhého patra se rovněž chce dozvědět něco nového a dokázat si své znalosti. „Většinou odcházím s dobrým pocitem. Nemrzí mě, že třeba něco nevím, ale velmi, když si nevzpomenu na to, co znám," říká Martina s tím, že by také uvítala, kdyby se v hospodách hrály stolní, deskové, společenské hry.



A co soutěžící čeká? Celkem 56 otázek v deseti různých tématech napříč veškerým lidským věděním. Odpovědi na papíře vyhodnocuje moderátor po každých 11 odpovědích a vítězné družstvo si odnáší lahev alkoholu. Prémiová otázka je odměněna panáky.