Houby mají nejraději pomalý déšť

České Budějovice - Vladimír Kumpoch a Iveta Zuklínová z Českých Budějovic jeli minulý týden z Nových Hradů na Trhové Sviny. I když neměli v plánu sbírat houby, jeli domů s plnými koši.

Stovky hub našli Vladimír Kumpoch a Iveta Zuklínová z Českých Budějovic v okolí rybníka Žár na Novohradsku.Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Vladimír Kumpoch vypravuje, jak se to stalo: „Přítelkyni se chtělo na záchod, tak jsme u Žárského rybníka zajeli do lesa. No a jak si tam dřepla, našla sto hub.“ Když prý zašli dále do lesa, našli plnou přepravku. „Byla to náhoda,“ vypráví Vladimír Kumpoch. Nasbírali plno babek, masáků a hluboko v lese koš hřibů.



Houby rostou podle toho, kde a jak prší. Letos je to ale podle Vladimíra Kumpocha prý celé divné: „Byli jsme třeba v lese na Petříkově, kam chodíme každý rok, a nebylo tam nic. Po pěti kilometrech jsme našli koš hřibů a pak zase nic. Osvědčená místa zklamala.“



POZOR NA ZELENÉ!

Mykoložka Libuše Kotilová vysvětluje: „Jelikož letošní srážky byly hodně lokální, je pravda, že jsou místečka, kde ty houby jsou, a pak ty tutovky, kde nemusí být nic, protože tam prostě nepršelo.“



Houby potřebují vláhu. Když je někde dlouho sucho, sběratel si může počkat klidně i dva týdny. Nejlepší je prý pomalý zahradnický déšť.



Pozor by si lidé měli dát hlavně na muchomůrky zelené, kterých je teď podle Libuše Kotilové hodně: „Jedna plodnice otráví spolehlivě dva lidi.“ Můžeme si ji prý nejsnáze splést s holubinkou, nebo v případě bílé formy se žampionem. „Muchomůrka má lupeny bílé a žampion dorůžova nebo dohněda. Nejhorší je, že můžou růst vedle sebe nebo dokonce promíchaně,“ varuje mykoložka.



Muchomůrka zelená se dá poznat i podle košilky, kterou holubinka nemá, nebo podle kalichu smrti. Většina lidí si ho ale nevšimne, protože houbu ušmikne nad ním a kalich zůstane v zemi.



Na Třeboňsku na hrázkách je nyní podle mykoložky Libuše Kotilové vlna dubových hříbků, holubinek, masáků, ale už jsou i muchomůrky panterové a ve vyšších polohách se hojně objevují lišky.



Sehnat pro tento článek mykologa byla poněkud fuška. Nejspíš byli všichni na houbách. Libuše Kotilová to naštěstí zvedla, než vkročila do lesa.