Housenka na vidovském Zelnobraní měla 754 zelných hlav

České Budějovice- Tradiční tipovací soutěž, která k Zelnobraní neodmyslitelně patří měla letos dva vítěze. Ti odhadovali stejně a to, že je housenka složená z 753 zelných hlávek. Spletli se tak jen o jediný kus. "Byli tu šikulové, kteří čekali až do úplného konce a za pět minut před půl čtvrtou zkusili tipovat. Teď nakládáme všechno zelí zase na valník a odvezeme je zpátky to krouhárny v Roudném," řekl Vladimír Severin ze Spolku přátel Vidova. Slavnost si užili všichni. Koho by snad nezajímala exhibice mistra světa v kácení stromů, ten si mohl sjet na historickém kole. Zejména mladší děvčata jásala při koncertě Naty Hrychové. Při odchodu si hlavně hospodyňky kupovali krouhanku nebo už i kyselé zelí z Roudného.

Autor: Radka Doležalová