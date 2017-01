Hrubá stavba nového IGY je hotová

České Budějovice /VIDEO/ – Necelého půl roku trvala hrubá stavba nové části obchodního centra IGY na českobudějovické Pražské třídě. Ve čtvrtek ji slavnostně zakončili zástupci investora, kterým je CPI Property Group, stavební firmy Metrostav a města.

Výkonný ředitel CPI Zdeněk Havelka upřesnil, že nejvyšší bod stavby se nachází ve výšce 20,9 metru nad zemí. Hrubá stavba spolykala 8000 kubíků betonu a 1100 tun oceli.

Než se sem podívají první zákazníci, čeká stavbaře ještě hodně práce. Podle ředitele divize 3 společnosti Metrostav Martina Plcha teď bude velikou výzvou osazení spojovacích mostů mezi původní a novou částí IGY. To potrvá zhruba dva měsíce a vyžádá si omezení dopravy. Od 4. února do 9. dubna nebude možné z Pekárenské vyjet na Pražskou a z Pražské odbočit do Pekárenské. Připraveny jsou objízdné trasy ulicemi Nerudova a Fráni Šrámka, jinudy pojede i MHD.



Ředitel developmentu CPI Property Group Petr Beránek naznačil, že nyní je v plánu montáž fasády, čímž získá novou tvář také původní část IGY Centra. „Opláštění objektu svým kreativním pojetím a jedinečným designem vtiskne místu moderní tvář," řekl Petr Beránek. Doplnil, že stavební ruch ovládne i interiéry nového objektu. Ty nabídnou více než osm tisíc čtverečních metrů prodejní plochy i administrativní část.

Chystá se rovněž střešní parkoviště, na které budou auta najíždět z ulice Fráni Šrámka naproti hotelu Clarion. „Jednání o budoucích nájemcích jsou úspěšná," zhodnotil ředitel akvizic CPI Tomáš Salajka. Vyčíslil, že nová část IGY je již z 85 procent pronajatá.



Pracuje se také v původní části centra, otevřené před 11 lety. Na střeše vzniká multikino s devíti sály. Kdo bude kino provozovat, zatím Zdeněk Havelka s ohledem na smluvní závazky odmítl prozradit.



Primátor města Jiří Svoboda ocenil, že se stavbou zatím nebyly spojeny žádné větší komplikace pro obyvatele města. „Vítám, že se IGY výrazným způsobem podílí na modernizaci veřejného prostoru navazujícího na historické centrum Budějovic," sdělil.



Nové IGY za tři čtvrtě miliardy korun, které se otevře v předposledním nebo posledním říjnovém týdnu, bude s 29 tisíci čtverečními metry prodejní plochy, 130 obchody a 700 parkovacími místy největším obchodním centrem na jihu Čech.