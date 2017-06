Hrůzy války i osud Lidických připomínají soutěží

České Budějovice – Jednou jsem byla s dědou na výletě po památkách. Byla jsem malá a nikdy jsem žádnou památku neviděla.

ÚČASTNICE SOUTĚŽE. Patnáct žáků Základní školy Dukelská v Českých Budějovicích se přihlásilo do letošního ročníku soutěže Lidice pro 21. století.Foto: Deník/Klára Skálová

Když jsme byli u první, zeptala jsem se dědy: ,,Co to je za památku?‘‘ Děda odvrátil hlavu od pomníku a řekl: ,,To je pomník, má drahá.‘‘ Ale mně to nestačilo, chtěla jsem vědět více, takže jsem se zeptala znovu: ,,A proč tady ten pomník postavili, dědo?“

Tak začíná práce Kateřiny Mrkáčkové ze 7. ročníku Základní školy Dukelská v Českých Budějovicích. I ona byla jednou z patnácti zdejších žáků, kteří se účastnili letošního 12. ročníku soutěže Lidice pro 21. století. Tu každoročně pro studenty ve věku 10 až 19 let vyhlašuje právě Památník Lidice spolu s Ústavem pro studium totalitních režimů a Karlovou Univerzitou v Praze.

NEZAPOMENOUT

Jejím cílem přitom je přispět k uchování památky občanů středočeské obce Lidice, zavražděných nacisty v červnu 1942 po smrti tehdejšího říšského protektora Reinharda Heydricha, a k prohlubování znalostí nejmladší generace o historických událostech vztahujících se k 2. světové válce a k fašistickým totalitním režimům 20. století.

ŽELÍSKO V SOUTĚŽI

Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo ve středu v Multifunkčním centru v Hlinsku, kde nemohli chybět ani zástupci českobudějovické Základní školy Dukelská. I oni zde totiž měli svoje želízko v ohni. Mezi dvacítku nejlepších v kategorii žáků do 15 let se totiž dostala i Natálie Vlčková z deváté třídy. Ta si jako téma své eseje vybrala druhou možnost – „Co pro mě znamená slovo svoboda.“

„Vymýšlela jsem to na poslední chvíli a vždycky, když jsem něco začala psát, tak jsem si nakonec řekla, že to není to pravé. Pak ale nápad přišel sám a nakonec jsem to měla během dvou dnů napsané,“ vyprávěla Natálie Vlčková. Ta se sice na stupínky vítězů nakonec nedostala, její práci ale porota vybrala k veřejnému čtení. Toho se ujala herečka a dabérka Dana Černá.

Aby se ale Natálie Vlčková mohla vůbec zařadit mezi postupující do finále, musela, stejně jako její spolužačky, vedle eseje vyplnit také vědomostní test. Ten měl 15 otázek a na jeho vyplnění měla necelý měsíc.

„Je to test, který se sice může zdát jednoduchý, ale jsou v něm velice záludné otázky. Je třeba pracovat s webem, hledat na internetu, v knihách, v poezii, protože jsou tam i verše, že i pro mě jako učitele to bylo docela náročné,“ řekla Monika Vacková, učitelka ze Základní školy Dukelská.

PŘÍŠTÍ ROK ZNOVU

Přihlásit se do soutěže chce Natálie i příští rok, to už ale coby gymnazistka.

Své reprezentanty bude mít v klání i Základní škola Dukelská. „Pokud s námi bude mít paní učitelka trpělivost, tak určitě,“ řekla Klára Hansalová z osmé třídy. „Mně se líbí celá ta soutěž, kterou vlastně nemusíme ani jako soutěž brát, protože tím, že jsme se přihlásily, tak jsme se naučily spoustu nových věcí. Naše generace se začíná čím dál tím méně bavit o druhé světové válce a myslím, že je to škoda, protože by to nemělo upadnout v zapomnění,“ dodaly souhlasně Klára Hansalová, Beáta Postlová a Eliška Anna Kubíčková.