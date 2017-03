Jak to bylo s pozemky šéfa jihočeských nemocnic

Jižní Čechy – Hejtman Jiří Zimola a předseda představenstva společnosti Jihočeské nemocnice Martin Bláha tento týden vysvětlovali médiím výstavbu rekreačních domů ve Slupečné u Lipna.

Ty pod svým jménem na svých pozemcích staví Martin Bláha i pro Jiřího Zimolu a jeho náměstka Jaromíra Slívu. Majitelem rozestavěných budov i pozemků je Martin Bláha, na hejtmana a jeho náměstka chce jejich nemovitosti převést do 90 dnů po kolaudaci. Náklady si každý zaplatí sám. Martin Bláha tento postup zdůvodnil tím, že je jednodušší a levnější. Hejtmanův dům bude stát asi 4,7 milionu korun.



Čtenáři Deníku se po zveřejnění informace ptali na historii pozemků ve Slupečné. Pro odpověď jsme se vypravili na českokrumlovské pracoviště Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj. Z veřejně dostupných údajů vyplývá, že Martin Bláha koupil 2911 čtverečních metrů pozemků v roce 2012 společně s českokrumlovským podnikatelem Romanem Najbrtem za milion korun. Pak byl pozemek rozparcelován na šest částí.

Další transakce s pozemky se datuje do března 2013, kdy Martin Bláha s Romanem Najbrtem uzavřeli dohodu o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k nemovitosti. Tím se Martin Bláha stal vlastníkem větší části původního velkého pozemku. Jeden pozemek o výměře 574 čtverečních metrů dál patřil Romanu Najbrtovi. Ten jej ale krátce poté prodal Martinu Bláhovi za rovných 100 tisíc korun.



Původním vlastníkem pozemků byla českokrumlovská společnost. Jeden z jejích společníků území získal na základě restitučních nároků. Informaci Deníku sdělil jednatel firmy pod podmínkou zachování anonymity. Doplnil, že pozemek chtělo více zájemců.



Šéf Jihočeských nemocnic uvedl, že pozemek i se zasíťováním a přípravnými pracemi jej vyšel na 2,3 milionu korun. Oslovili jsme dvě renomované českobudějovické realitní kanceláře, jejichž makléři se shodli, že obvyklá cena zasíťovaných pozemků v roce 2012 se v dané lokalitě pohybovala mezi 1500 a 2000 korunami. Jestliže by Martin Bláha pozemky pořídil za tuto cenu, zaplatil by za ně nejméně 4,3 milionu.



O spolupráci Jiřího Zimoly a Martina Bláhy spekuluje i video s názvem Šifra hejtmana Zimoly, které rozeslal médiím anonym. Autor například tvrdí, že se Jiří Zimola a Martin Bláha prostřednictvím šifrovaných mailů domlouvali o veřejných zakázkách kraje, které nesouvisely s jejich společným tématem – s nemocnicemi. Vyměňovali si prý i informace o chystaném policejním zásahu v Praze. Oba nařčení popřeli.



Na dotaz, zda se únikem policejních informací zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů, odpověděla mluvčí Radka Sandorová: „Informace máme k dispozici prostřednictvím veřejných zdrojů, ale konkrétní komentář k dané věci neposkytneme.“ Mluvčí Policejního prezidia ČR Ivana Nguyenová sdělila: „O případu víme, zabývali jsme se jím, vyhodnotili a dále budeme postupovat dle zákona.“

Jana Zuziaková, Martin Tröster